El Tribunal europeo ve "legal" la resolución del Popular y cierra la puerta a indemnizaciones

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falla por fin sobre la resolución del Banco Popular de junio de 2017 que llevó a los accionistas y bonistas de la entidad a perder toda su inversión, valorada en más de 2.000 millones de euros. El tribunal avala la legalidad de la intervención del banco por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) europea y cierra así la puerta a que los afectados sean indemnizados.

El TJUE señala que el Banco Central Europeo (BCE), tras una evaluación del banco, llegó a la conclusión de que la entidad tenía problemas de liquidez y probablemente no estaría en condiciones en un futuro cerca de hacer frente a sus deudas y pasivos a su vencimiento. Por tanto, la JUR consideró que se cumplían las condiciones para adotar una medida de resulución, necesaria en aras al interés público.

Así, el tribunal de Luxemburgo rechaza todos los recursos presentados por los demandantes que pedían la anulación de la resolución e indemnizaciones. Bajo la apreciación del TJUE, el procedimiento de resolución del Banco Popular perseguía un objetivo de interés general que era el de garantizar la estabilidad de los mercados financieros. Asimismo, responde a los afectados asegurando que la insolvencia de la entidad no es un requisito para considerar que tiene graves dificultades. El hecho de que una empresa sea solvente de acuerdo a su balance no significa que disponga de liquidez suficiente, dice. En consecuencia, el tribunal considera que la JUR y la Comisión Europea no incurrieron en un error manifiesto de apreciación al estimar que el bvanco se hallaba en graves dificultades.

En concreto, el Tribunal de Luxemburgo rechazó diversos recursos planteados por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y la Fundación SFL, el empresario mexicano Antonio Del Valle Ruiz, el grupo Eleveté y los fondos Algebris, Anchorage y Ronit y Aeris.

La sentencia -contra la que todavía cabe recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)- desestima "en su totalidad" dichos recursos, que pedían la anulación del dispositivo de resolución del Banco Popular y la decisión del Ejecutivo comunitario que lo aprobó.