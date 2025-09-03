Una mujer es arrestada por poner carillas dentales con pegamento para madera: varios pacientes han sido intervenidos de emergencia

Una mujer de 36 años fue arrestada en la ciudad de Pinellas Park (Florida) al estar ejerciendo servicios dentales sin licencia ni formación, entre los que se encontraban las carillas dentales, fijadas con "superpegamento", un tipo de adhesivo empleado para pegar madera, plástico, goma, porcelana y otros materiales domésticos.

La supuesta "profesional" promocionaba sus servicios a través de las redes sociales, usando como reclamo el bajo coste de sus servicios. Este tipo de actividades provocaron gran cantidad de complicaciones entre sus múltiples pacientes, como infecciones, dolor intenso y daños permanentes que requirieron de tratamientos de emergencia. En otros casos, fue necesaria la atención dental para que no perdieran sus dientes.

Precios muy atractivos

El precio medio de la mayoría de dentistas de la zona oscila entre los 900 y 1.500 dólares por carilla, mientras que esta dentista ofrecía 2.500 dólares por la dentadura completa, lo que supone ser un precio realmente atractivo.

En marzo de este mismo año, fue arrestada también por delitos similares en el condado de Hillsborough, no obstante, decidió continuar con sus actividades meses después. Los investigadores creen que también pudo haber realizado procedimientos dentales en niños, por lo que se anima a cualquier víctima a que denuncien ante la policía. Por ello, se enfrenta ahora a cargos en dos condados diferentes.

Los inconvenientes de las carillas

Las implantación de carillas dentales permite una mejora significativa en la estética general, sin embargo, aun cuando los procedimientos son los adecuados, puede presentar algunos riesgos. Una de las principales cosas que se deben tener en cuenta es que son procedimientos irreversibles, ya que implica la remoción de una porción de esmalte dental.

A pesar de que se trata elementos duraderos, no son inmunes totalmente al daño, por lo que ciertas actividades pueden dañarlas significativamente. En algunos pacientes la colocación de carillas puede dar lugar a una mayor sensibilidad, como resultado de la erosión del esmalte, aunque suele disminuir con el tiempo.