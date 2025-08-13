Una mujer recibirá 34.000 euros de indemnización tras pasar 3 años en la cárcel siendo inocente: "La prisión le supuso un grave daño psicológico, tanto a ella como a sus familiares"

Una mujer residente en Gran Canaria que pasó tres años en prisión provisional (entre octubre de 2011 y septiembre de 2015) siendo inocente del supuesto delito de tráfico de drogas por el que se la acusaba recibirá ahora una indemnización de 34.000 euros, tal y como recoge ahora la Audiencia Nacional (AN). En este caso la cantidad se fija teniendo en cuenta el daño moral causado, la desvinculación física de su lugar de residencia habitual y de la familia, formada por dos hijos, ambos dependientes económicamente de la madre.

Según recoge la Audiencia Nacional, se dio "una más que precaria situación económica para ella y su núcleo familiar, dado que con su ingreso en un centro penitenciario estaba impedida para realizar actividad laboral alguna, generando por tanto graves consecuencias económicas para la familia".

Además, "la prisión le supuso un grave daño psicológico, tanto a ella como a sus familiares, pues la estancia en prisión de 3 años en un centro penitenciario, implica sin duda un hecho traumático. Aún más cuando la persona resulta ser inocente y estar exenta de toda culpa, generando hacia ella y su familia un rechazo social que vivieron de manera traumática, tanto en el colegio como en el ámbito familiar", indica el fallo recurrible ante el Tribunal Supremo (TS).

La indemnización también corresponde a haber estado obligada a convivir con personas "no elegidas" durante los 1.058 días que pasó en prisión preventiva.

Tal y como recoge EFE, la actual legislación contempla que es posible solicitar una reclamación patrimonial en supuestos como éste, en el que un acusado entra en prisión provisional y luego queda absuelto en sentencia firme, de manera que ya sólo quedaba fijar la cifra de la indemnización.

La defensa de la mujer solicitó al Ministerio de Justicia a finales de 2022 una indemnización de 328.500 euros y al serle negada acudió ante la Audiencia Nacional donde el Abogado del Estado mantuvo la petición de que la demanda fuera desestimada.

Finalmente y tras años de espera, la mujer que pasó tres años en prisión provisional siendo inocente de los cargos, recibirá su correspondiente indemnización de 34.000 euros, por los daños causados.