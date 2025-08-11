Un tribunal concede la incapacidad permanente con una pensión vitalicia de más de 1.700 euros a un trabajador adicto a la cocaína y al alcohol

El Juzgado de lo Social Número 1 ha concedido el pago de una pensión de incapacidad permanente en su grado de absoluta a un trabajador que es adicto a la cocaína y al alcohol y que presenta múltiples dolencias a consecuencia de las mismas.

Según ha informado la Cadena SER, la sentencia se puede recurrir, pero reconoce la incapacidad permanente absoluta y el pago de una pensión de 1.727 euros mensuales al trabajador, representado por el despacho ASYFE Abogados.

De acuerdo con la sentencia, el trabajador sufría toda una serie de secuelas fruto de la dependencia a la cocaína y al alcohol: "Presenta migraña cefalea muy intensa pulsátil, recurrente, hemicraneales de inicio agudo, en región hemi-frontotemporal izquierda (sien), acompañada de cortejo vegetativo, inestabilidad, sonofobia y fotofobia, precisando acostarse".

La sentencia resume que se constata en el afectado un "mal control de consumo de tóxicos" y se detecta "persistencia actual en el consumo de alcohol". A consecuencia de ello, "padece episodios previos de aura visual con escotomas" y "frecuentes cefaleas intensivas intercisas" que ya con crónicas y le obligan a acostarse.

Además, el trabajador sufre "alteración de personalidad y psico emocional persistente, cronificada a pesar del tratamiento psicofarmacológico".

Este cuadro clínico conlleva una "afectación incluso de la vida social, de relación y reducción de autonomía personal" y ha sido corroborado "por el perito de parte de un doctor", cuyo informe se ha dado por bueno en el juicio.

Por todo ello, reza la sentencia, el trabajador tiene "derecho a pensión vitalicia del 100% de su base reguladora de 1.727,35 euros, sin perjuicio de las regularizaciones o descuentos que en su caso procedan",