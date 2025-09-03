Ordenan la retirada inmediata de este popular champú por la presencia de una bacteria: puede causar graves infecciones

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México ha emitido una alerta a todos los habitantes de este país sobre un la retirada inmediata de un popular champú, debido a la presencia de luna bacteria. Por ello, pide a todo el mundo que cese la utilización inmediata de este producto.

Se trata del producto Shampoo Totale Tec Italy de 1 litro y con elnúmero de lote 1G27542266, el cual es distribuido por la empresa Henkel Capital, S.A. de C.V. Concretamente este producto presenta la bacteria Klebsiella oxytoca, la cual podría llegar a ocasionar problemas como infecciones en el tracto urinario —sobre todo en pacientes con sondas—, intraabdominales, en el sistema nervioso central e, incluso, en el torrente sanguíneo. En casos muy graves, la persona que la porta puede desarrollar un shock séptico (lo que supone una bajada brusca de la presión arterial) y el consecuente fallo multiorgánico.

Por ello las recomendaciones a toda la población por parte de esta entidad advierten de no adquirir ni utilizar dicho producto bajo ningún concepto. Así, en caso de presentar cualquier síntoma similar, debe acudir lo más pronto posible a un profesional de la salud para que le proporcione un diagnóstico y el tratamiento adecuado a seguir.

Shampoo Totale de Tec Italy. | Foto: Henkel

Qué hacer si tengo este producto en casa

En caso de disponer de alguna unidad de este producto, debe contactar con la empresa Henkel Capital, S. A. de C. V. para su devolución. En cuanto a las recomendaciones para los distribuidores y puntos de venta, se prohíbe expresamente su comercialización y aconseja también contactar directamente con las autoridades sanitarias.

Cabe destacar que, desde la autoridad federal, únicamente se precisa el retiro de este lote concreto, por lo que en caso de tener evidencia que implique otros lotes, se dará a conocer de forma oportuna. A pesar de que la mayor parte de las ventas se han producido en México, en caso de contar con algún producto en nuestro país, las recomendaciones son las mismas.