Alertan sobre los motivos detrás de la retirada masiva de algas invasoras en una playa de España

El Gobierno de Cantabria ha desplegado recientemente un dispositivo de emergencia en las playas de Noja para la retirada de la alga asiática invasora 'rugulopteryx okamurae', que ha aparecido a la orilla de todos sus arenales, y de la que se han recogido hasta el momento más de 200 toneladas.

En profundidad

Los trabajos continuarán estos días con el objetivo de que las playas "vuelvan a mostrar una imagen adecuada" y los usuarios puedan "disfrutar de ellas de forma óptima", según ha destacado el Ejecutivo en nota de prensa.

Ha detallado que la semana pasada estuvieron sobre el terreno tres tractores con remolque, dos camiones, tres palas mixtas y diez operarios.

A este operativo se unieron otros dos tractores con remolque para poder retirar esos residuos en aquellos arenales en los que no se pudo actuar por falta de tiempo.

Además, este dispositivo se mantendrá dado que las mareas siguen sacando algas a las playas de forma continuada.

Más detalles

El consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, y la consejera de Pesca, María Jesús Susinos, se reunieron con la alcaldesa, Mireia Maza, para coordinar los trabajos de limpieza de las playas afectadas por la llegada masiva de esta alga invasora.

Los operarios comenzaron la limpieza por el arenal de Ris tras la declaración de la emergencia de los trabajos para recoger esa "ingente" cantidad de algas que cubría la propia Ris, así como Trengandín, Helgueras y Pineda.

Tras la solicitud de ayuda del Ayuntamiento, los servicios técnicos de ambas consejerías y del Consistorio se pusieron a trabajar con la entrada de las primeras máquinas para recoger las algas y trasladarlas a un gestor autorizado.

Media ha afirmado que el Gobierno no puede "dejar sólo" al Ayuntamiento en la solución de este problema porque "no tiene medios suficientes para poder afrontarlo", y ha recordado que el turismo es la principal fuente de riqueza del municipio. "La imagen que se veía en sus playas no es la mejor", ha remarcado.

Por su parte, la alcaldesa ha asegurado que ya, en el mes de mayo, desde el Consistorio se pusieron en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para "alertarle del problema que nos iba a venir y su respuesta fue decepcionante ante la supuesta falta de competencias de ese organismo".

"La verdad es que nos hemos visto solos ante un problema que no hemos provocado y el Ministerio se ha lavado las manos", ha lamentado.

Al respecto, Maza ha señalado que desde el 26 de mayo el Ayuntamiento tiene constancia de la presencia de este tipo de algas en la costa a través del Centro de Buceo de la villa, así como la posibilidad de su llegada a las playas.

Un hecho que la técnico de Medio Ambiente municipal notificó al Ministerio y a la Dirección de Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Rural, tal y como establece el protocolo pertinente, "sin obtener directrices ni respuesta por parte del Ministerio", ha dicho.

La regidora ha calificado la actuación de las consejerías como "fundamentales", ya que el Consistorio por sí solo, no tiene medios para afrontar esta emergencia y ha reclamado al Gobierno central su implicación asegurando que "las labores de limpieza no se pueden limitar a la zona superficial debido al grave impacto que tiene esta especie sobre el ecosistema marino", al tiempo que ha reclamado "actuaciones reales, eficaces y sostenidas en el tiempo".

A tener en cuenta

Susinos ha resaltado que en una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en julio de 2022 ya se trató el problema de esta alga asiática, especie exótica incluida en el Catálogo español de especies invasoras.

Y ha remarcado que en esa Conferencia Sectorial se aprobó la Estrategia de Control de esta alga, porque "ya se veían venir los problemas que podía ocasionar. Pero, a pesar de ello, el Gobierno de Sánchez no ha hecho nada en estos tres años".

"Ya estamos sufriendo importantes afecciones económicas y de otra índole en la pesca y el marisqueo, con disminución de las capturas, con daños en las artes de pesca y con mucho tiempo invertido por los pescadores en la limpieza de los equipos infectados por el alga", ha insistido la consejera.

Por ello, ha instado al Ejecutivo central a que "se ponga a trabajar ya, que actúe ya".

El Gobierno de Cantabria ha expresado su apoyo y tendido su colaboración, tanto al Ayuntamiento de Noja, que se está viendo "muy afectado", como al Ejecutivo central, "tal y como hacemos siempre", ha afirmado Susinos.

Sin embargo, "pedimos a Sánchez que no pierda ni un minuto más, después de tres años de absoluta dejadez ante este problema tan grave, que se veía venir", ha insistido.

Este lunes, 11 de agosto, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Noja remitirán un escrito al Ministerio para exigir que "de un paso al frente y afronte sus competencias y responsabilidades".

"Costas no puede ser un organismo que sólo sirva para decir que no a todo. Aquí hay un problema medioambiental muy importante y otro económico que no podemos ignorar, y el Ministerio, tal y como se acordó en aquella Conferencia, debe promover y coordinar las soluciones", ha concluido Media que ha afirmado que dejar a los ayuntamiento solos "nunca puede ser la solución".

Y ha sentenciado que situaciones como éstas "dejan muy a las claras la necesidad de que, cuanto antes, las competencias de Costas se transfieran a la comunidad autónoma".