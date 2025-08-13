"Abuela, necesito dinero urgentemente": clonan la voz de su nieta con inteligencia artificial para estafar a una mujer de 79 años

La inteligencia artificial es ya una realidad en prácticamente cualquier ámbito de la actualidad. Está cada vez más presente en trabajo, transporte, internet, medicina y, por desgracia, en la delincuencia. Y es que aunque el objetivo de la IA suele ser mejorar la vida humana, los ciberdelincuentes están evolucionando y han encontrado nuevas formas de estafar utilizando la tecnología.

En este sentido, cada vez son más frecuentes los intentos de 'voice hacking', una estafa con IA que imita voces para engañar a familiares y amigos. Aunque las autoridades han advertido sobre ello, detectar un intento de engaño puede resultar complicado, ya que hay varias herramientas tecnológicas que ofrecen resultados muy parecidos a una voz real. El delito es tan enrevesado como sencillo: fingir ser un familiar para robar datos y, sobre todo, dinero. Una de las últimas víctimas es una anciana de Longare, Italia, que recibió una llamada de un estafador haciéndose pasar por su nieta.

En profundidad

Según cuenta Il Giornale di Vicenza, una jubilada de 79 años estaba en su casa cuando el teléfono fijo comenzó a sonar. Supuestamente, al otro lado de la línea estaba su nieta, pero en realidad se trataba de un intento de 'voice hacking' en el que los delincuentes le pedían dinero. La nieta de la víctima cuenta que utilizaron una enfermedad para generar sensación de miedo en la anciana: "Abuela, he contraído una nueva variante del Covid, necesito dinero urgentemente, incluso las joyas de la familia, para pagar el tratamiento".

La propia joven explica que su abuela cayó en la trampa porque "tenía una voz idéntica a la mía: mismo tono, misma entonación, mismas pausas". Por eso, la mujer reunió rápidamente todo el dinero que tenía en casa para entregárselo a quien fuese a recogerlo. Sin embargo, antes de hacerlo llamó a su hija, es decir, la madre de su nieta, para confirmar que estaba enferma.

Por suerte, la abuela y la madre pudieron descubrir que se trataba de un intento de estafa, y rápidamente presentaron una denuncia ante la policía local. Además, solicitaron la información de la llamada a la compañía de telefonía, pero parece poco probable encontrar a los delincuentes porque normalmente utilizan tarjetas de prepago que luego destruyen.

La estafa

La nieta comenta que no solo fue un intento de estafa financiera: "Es una profunda violación de mi identidad, porque se utilizó mi voz para engañar a mi abuela". Además, añade que los estafadores estaban de sobra preparados porque "conocían una serie de circunstancias, como los apodos que nos ponemos en la familia".

También explica que no sabe cómo pudieron conseguir su voz para clonarla, ya que no era consciente de que existiese una grabación suya en internet o redes sociales. Por último, comenta que esta situación "debe hacernos reflexionar y poner en guardia a todo el mundo" y que se "necesitan investigadores preparados para identificar y capturar a estas bandas".