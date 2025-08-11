La Inteligencia Artificial promete curar la alopecia: así es ARTAS iX, el robot que te devuelve el pelo

La alopecia, que afecta tanto a hombres como a mujeres, es una patología que sufren miles de personas en el mundo. En particular en España la tasa es muy alta, ya que según una investigación, realizada por Medihair y publicada a finales de 2023 en nuestro país un 44,5% de la población lo sufre.

En el caso masculino español, el problema lo sufre un 42,6% de varones, y casi un 60% tiene predisposición genética a sufrirla, según estudios realizados por Svenson. Por esa razón, en los últimos años han surgido numerosos tratamientos y nuevas formas de ponerse pelo, y la demanda no deja de crecer, y se cree que el mercado mundial de trasplante de cabello alcance un valor de alrededor de 38.800 millones para 2032.

Esta claro que es un negocio rentable, y ya hay países que se han convertido en la "Meca del pelo" como Turquía, y sus tratamientos "low-cost". Pero no son el único lugar donde lo puedes hacer un tratamiento de este tipo, y entre ellos uno de los más prometedores que hay hoy en día es el del robot ARTAS iX que llega de la mano de la empresa Venus Concept.

Impulsado con Inteligencia Artificial, este sistema ayuda a los cirujanos a extraer folículos capilares, lo que hace que el proceso sea más preciso y potencialmente mejore los resultados. Destaca porque es capaz de monitorizar y controlar de manera constante la posición, ángulo, tamaño y orientación de cada folículo capilar, ajustándolo al movimiento.

También por su rapidez, debido a que puede trasplantar, en una sola sesión, 4.000 unidades foliculares, lo que equivale a 10.000 cabellos, logrando un crecimiento de más del 95 % del pelo trasplantado. Y sin duda uno de los aspectos más importantes es que proporciona unos resultados muy naturales tanto en la zona donante como en la receptora, protege el cabello existente y minimiza las molestias de la intervención, reduciendo los tiempos de recuperación.

En España ya se puede encontrar esta tecnología, ya que se puede encontrar en clínicas como IMEMA, QMED, Svenson, HTI Clinic y el Instituto de Cirugía Estética, con un coste de alrededor de 3.000 euros, precio que puede variar dependiendo del centro, el diagnóstico y la técnica utilizada.