Publica una crítica de un bar que no los atendió a minutos de cerrar y la respuesta da que hablar: "Tradicionalmente los locales explotaban a sus trabajadores"

La hostelería en nuestro país siempre da de lo que hablar: los sueldos de los trabajadores, los horarios, peleas con clientes. Sin embargo, cuando un hostelero lucha por los derechos de sus trabajadores también da de lo que hablar en redes sociales.

En esta ocasión ha sido la respuesta a una reseña de Google por parte de un local de Benicàssim en Castellón la que ha traído el debate.

"No es razón para que se alargue su jornada"

El comentario que se puede leer en Google puso en contexto al reto de clientes diciendo que "éramos dos y no nos han querido atender". El motivo no fue otro que "las mesas vacías estaban reservadas, lo que era poco posible puesto que cerraban la cocina en quince minutos", aseguraba el visitante.

Sin pensarlo dos veces el dueño reaccionó para defender los derechos de sus trabajadores: "efectivamente, llegaron a falta de diez minutos de cerrar la cocina y sin haber reservado ninguna mesa un lunes 22 de agosto, razón por la cual se les dijo que no se les podía atender". arranca.

"La razón de este comportamiento por mi parte es que los trabajadores tienen un horario (y una vida) con el que cumplir y que ustedes lleguen sin reserva a falta de diez minutos de cerrar cocina, no es razón para que se alargue su jornada de trabajo", termina sobre el tema el propietario.

Más aún

Tratando de ponerse en la piel de los clientes, asegura que "comprendo que tradicionalmente los locales de hostelería explotaban a sus trabajadores para cumplir con los deseos de cualquier persona que pasase por su local, pero nosotros creemos que se debe respetar el horario de los trabajadores".

Sin embargo, lejos de querer quedar mal le señala a los clientes que "si desean venir en otra ocasión, les recomiendo que llamen para reservar y así evitamos situaciones desagradables como la que han sufrido. Mi más sincera disculpa por el malentendido y ojalá puedan venir a comer pronto", puntualiza.

La respuesta en redes ha sido muy aplaudida señalando muchos que "pocos propietarios hay así, con lo usureros que son la mayoría. Te hacen abrir la cocina estando recogida".

Me duelen las manos de aplaudir la respuesta de este propietario, ASÍ SÍ. pic.twitter.com/04DPjm6tBp — Soy Camarero (@soycamarero) September 1, 2025