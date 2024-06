Las redes sociales buscan el oro en los próximos Juegos Olímpicos de 2024

Las cosas han cambiado mucho, porque, hace unos años, esto era inconcebible. Ahora, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha dado luz verde a los deportistas para publicar contenido sobre el evento en sus propias redes sociales, aunque nunca en directo ni usando la Inteligencia Artificial (IA). Gracias a esta iniciativa, los atletas podrán contar, desde su perspectiva, como es la ceremonia de inauguración y de clausura y las sedes de entrenamiento y de competición.

No cabe duda de que las redes sociales y las nuevas tecnologías han llegado para arrasar y cambiar todo a su paso. Tal es su alcance que este año van a revolucionar los JJOO, con una avalancha de vídeos cortos y verticales. Este movimiento está sentando las bases para crear un futuro de alianzas entre deportistas y empresas, que cada vez están más adentradas en el mundo de las redes sociales como herramienta para atraer a los usuarios.

Buenos resultados

Estos JJOO están destinados a ser los más digitales hasta la fecha, con un incremento de la presencia en redes sociales, sobre todo, después de ver los buenos resultados tras los JJOO de invierno de Beijing en 2022, pues tuvieron más de 1.300 millones de visualizaciones entre Instagram, YouTube y Facebook. Si se echa la vista atrás, en las últimas siete ediciones de esta competición, lo más seguido a nivel televisivo fue la entrega de la primera medalla de oro olímpico a la Selección Española de Waterpolo en Atlanta (1996), con casi 6 millones de personas y una cuota en pantalla del 62,4%.

Los datos demuestran, claramente, un cambio en el consumo, donde el modelo más tradicional está quedando relegado por la oleada del mundo digital. En los JJOO de Tokio 2020—pero celebrados en 2021 por la pandemia— hubo un récord del 64% de espectadores. En este mismo evento, las redes sociales generaron más de 6.000 millones de interacciones, gracias a hashtags como #OlympicSpirit en Tik Tok e Instagram. Para esta competición olímpica se esperan más de 3.200 millones de interacciones sólo en las redes oficiales. Los JJOO de París están en boca de todos, el 62%—11.000 conversaciones en total— de las referencias en redes al mundo de los deportes corresponde a los JJOO, seguido de cerca por la Eurocopa 2024 (31%) y los Juegos Paralímpicos (7%).

Y es que, la forma de vivir los JJOO ha cambiado, ahora van más allá del deporte, y permite que el diálogo sobre el evento sea más amplio. "Los propietarios de los derechos de televisión, así como la propia organización, se han dado cuenta de que las historias que hay detrás de la competición son tan relevantes como la propia competencia en sí, ya que permiten humanizar a los deportistas y acercarles con los públicos. Aquí las redes sociales juegan un papel fundamental", aseveró la social strategist de Kolsquare, Ana Moyano. Asimismo, se abre la puerta a infinidad de campañas publicitarias, donde no solo se escuche a las marcas internacionales y más grandes, sino a todas las empresas sin importar su tamaño.

Eso sí, tendrán que esperar hasta que acaben los JJOO para publicar contenido de campaña con los deportistas. A raíz del uso de vídeos cortos, podcasts y transmisiones en vivo, se pone el foco más allá del deporte y favorece la creación de una afinidad entre los JJOO y las marcas. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Con esta revolución, uno de los desafíos que hay sobre la mesa es la capacidad de combinar los códigos de influencia, que aportan las redes sociales, y el deporte. El objetivo es que los JJOO sean innovadores, pero sin romper con las tradiciones y valores que defiende el deporte.

Plataforma de 'streaming'

No es la primera vez que el streaming juega un rol clave en la retransmisión de los JJOO. Hace unos años, en Estados Unidos, la NBC -que era la titular de los derechos deportivos de la competición- se alió con Twitch para crear un canal que impulsó una forma distinta de ver las olimpiadas. Este año entra en escena Max (antigua HBO Max). La plataforma emitirá, en directo y bajo demanda, 3.600 horas de los JJOO, mientras que RTVE solo 400 horas en La 1, Teledeporte, La 2, y en las emisoras nacionales de RNE, RTVE Play y en sus redes sociales.

En el caso de Max, la competición olímpica estará disponible en todos los paquetes que ofrece la compañía, sin necesidad de tener el complemento Deporte o la subscripción premium a Eurosport. La compañía explicó, en una nota de prensa, que aglomeran "una completa experiencia de visionado para toda la familia con programas de televisión de estreno, películas nuevas e icónicas, deportes imprescindibles y, en algunos países, canales de televisión emblemáticos".

Amplía oferta deportiva

La empresa ha puesto todas sus cartas sobre la mesa para atraer a más usuarios gracias a la retransmisión de los JJOO. "El único lugar en el que poder ver en streaming cada minuto de los Juegos Olímpicos de París 2024", comentó la empresa. Más allá de la competición olímpica, la empresa ofrece a sus suscriptores la posibilidad de disfrutar de eventos de tenis (Roland-Garros), ciclismo (Tour de Francia), automovilismo o artes marciales mixtas. No obstante, ahora queda por ver si Max logra cumplir sus objetivos.

Esto supone un cambio en los usuarios, ofrece una experiencia más inclusiva. Todo esto da un sentimiento de comunidad que nunca se había visto, según el informe París 2024: The Olympics of Influence, elaborado por Kolsquare. "La forma en que consumiremos estos juegos será muy diferente a como los hemos venido consumiendo en ediciones anteriores. La visualización de las competiciones mediante streaming y/o redes sociales ganará protagonismo. Veremos más que nunca a los propios deportistas contando su propia historia en sus redes sociales. Y esto para las marcas es fantástico", explicó Moyano.

Además, de Max,Dazn vuelve a ofrecer en su catálogo los JJOO. "Estamos muy contentos de poder ofrecer por segunda vez consecutiva esta gran cita deportiva gracias a nuestro acuerdo con Eurosport. Hemos trabajado con mucha ilusión para ofrecer la mejor experiencia a los fans en nuestra plataforma, con una navegación intuitiva que permitirá encontrar con un solo clic los momentos más destacados de nuestros deportistas en París", apunta el VP content engagement de Dazn, Eugenio Blanco.

El patrocinador

La figura del patrocinador siempre ha estado muy presente en el mundo deportivo, gracias, en parte, al alcance masivo que tienen estos eventos y que supone un escaparate para las compañías. Las marcas fichan a deportistas que defienden los mismos valores e ideales que ellas. El año pasado, solo en España, el mecenazgo deportivo movió 1.757 millones de euros, lo que supone un incremento en tasa internaual del 10,6%, tal y como apunta el informe Atlas del Patrocinio 2023 de 2Playbook.

En lo que respecta a los JJOO, según afirma el informe anual de la competición, "el 2022 estuvo marcado por la firma de varios acuerdos de patrocinio (CMA CGM, Danone, ArcelorMittal, GL events, Loxam, Airweave, etc.) y acuerdos de licencia (Carrefour, Le Coq Sportif, Doudou et Compagnie, etc.)", y agrega que "con respecto a los compromisos de gasto, algunos contratos importantes pudieron firmarse, incluyendo aquellos con los socios de entrega para las sedes Yves du Manoir, Versalles y Marina de Marsella, así como con los socios de logística y energía. París 2024 también estableció contratos con las agencias que le apoyarán en la organización de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos y el Relevo de la Antorcha".

En términos generales, la competición olímpica cumplió con su objetivo de 2022, que era "asegurar el 80% de los ingresos por asociaciones nacionales, representando alrededor de 900 millones de euros. Esta es la mayor cantidad jamás recaudada para un evento celebrado en Francia. A finales de año, el programa de asociaciones había incorporado a 36 empresas, incluyendo 14 socios mundiales y 22 socios nacionales". Los patrocinadores son clave para el desarrollo de la competición olímpica. "Un compromiso que es crucial para el éxito de los Juegos de París 2024. A través de su conocimiento, su experiencia y su capacidad para innovar y comprometerse, nuestros Socios Oficiales son esenciales para el éxito", asegura la organización en su último informe anual.

Para estos JJOO, los patrocinadores se clasifican en: socios mundiales, como, por ejemplo, Airbnb, Alibaba, Allianz, Bridgestone, Coca-Cola, Intel, Panasonic o P&G, entre otros; socios premium, como Accor, Carrefour, Orange o Sanofi; socios oficiales, como Air France, ArcelorMittal, Danone o Decathlon, y patrocinadores oficiales, como DXG Technology, Arena, Lyreco o Randstad.