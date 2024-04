El pasado martes 23 de abril de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió con la publicación de una carta al ciudadano, en la que expresaba sus dudas sobre si merecía la pena o no continuar en el cargo, tomando la decisión de cancelar su agenda durante varios días, hasta este lunes 29 de abril, cuando comparece ante los medios de comunicación para informar sobre su decisión final.

Esta cancelación de agenda y la necesidad de para a reflexionar durante unos días vino dada por la apertura de diligencias de un juzgado de Madrid contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, con el objetivo de investigar la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, una denuncia que fue llevada a cabo por Manos Limpias.

¿Qué dice la carta al ciudadano de Pedro Sánchez?

En el siguiente enlace se puede consultar la carta íntegra de Pedro Sánchez, donde expresa sus dudas sobre si merece o no la pena continuar al frente de su cargo como presidente del Gobierno, al mismo tiempo que comunicaba un parón en su agenda, aunque comunicó que seguiría trabajando desde La Moncloa.

La carta fue publicada en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en la que comienza dando las gracias a los lectores por su tiempo de lectura, expresando esta como su única opción para dar una "respuesta sosegada" a los últimos acontecimientos y finalizando con el anuncio de un parón en su agenda, como forma de reflexión.

¿Quién denunció a la mujer de Pedro Sánchez?

En estas claves es importante mencionar que la denuncia de Manos Limpias contra la mujer de Sánchez fue trasladada a la Fiscalía el pasado jueves, cuando la asociación reconoció que dicha denuncia podría estar basada en noticias falsas, declarando que, en caso de que las noticias no sean ciertas, "serán quienes la publicaron quienes deberán asumir la falsedad". Posteriormente, el sindicato aseguró que aportarían más pruebas e información sobre los presuntos delitos cometidos por Gómez.

¿Qué pasa si dimite Pedro Sánchez hoy?

Una de las preguntas más repetidas está relacionada, precisamente, con la dimisión de Pedro Sánchez y sobre lo que pasaría con el Gobierno actual en caso de que se produzca esta decisión en la mañana de este lunes 27 de abril. En concreto, para responder esta pregunta, hay que acudir al artículo 101 de la Constitución española, que establece que el Gobierno cesa en el caso de una dimisión de su presidente, lo que lleva a la siguiente situación: la propuesta de un candidato por parte del Rey para que se someta a una sesión de investidura sin necesidad de disolver las Cortes.

¿Cuándo se pueden convocar elecciones?

El artículo 115 de la Constitución, se deja claro que la convocatoria de elecciones no puede tener lugar antes de que transcurra un año desde la anterior disolución de las Cortes Generales, paso previo para la convocatoria de los comicios.

Esto deja a Sánchez en una posición más o menos bien definida: el presidente del Gobierno no puede convocar elecciones este próximo lunes y tendría que esperar al menos hasta el 30 de mayo, fecha en la que se cumple un año desde la última disolución de las Cortes.

Concentraciones este fin de semana en Madrid y otras ciudades

Ante esta situación y el anuncio precipitado de Sánchez, se han sucedido durante el fin de semana diferentes concentraciones tanto en las inmediaciones de la sede del PSOE, en Ferraz (Madrid), como en otras ciudades españolas, como es el caso de Valencia o Murcia. En ellas, cientos de personas mostraban su apoyo al presidente del Gobierno, con el objetivo de evitar su dimisión, aunque también se han dado manifestaciones de ciudadanos que pedían todo lo contrario, la dimisión de Sánchez.

Ayer en Ferraz, hoy en Valencia.



Merece la pena. ?? pic.twitter.com/mbxz0lrK6L — PSOE (@PSOE) April 28, 2024

SÁNCHEZ, te dejo el vídeo para que con el gran amor que procesas a Begoña se lo dediques #Ferraz pic.twitter.com/hv9f67ruWI — Susana Sardón ?? (@Susana50900365) April 28, 2024

Pedro Sánchez no dimite: discurso y motivos

El presidente del Gobierno, en un discurso de no más de 10 minutos, ha informado de que no va a dimitir y, por tanto, continúa siendo presidente del Ejecutivo, tal y como ha informado al Rey Felipe VI, horas antes de las declaraciones, que se han dado puntualmente a las 11.00 horas de esta mañana.

El presidente, antes de comunicar su decisión, ha aludido a todo el apoyo recibido durante el fin de semana en las movilizaciones sociales que se han dado en diferentes ciudades españolas, sobre todo en Madrid, en las inmediaciones de Ferraz, donde cientos de personas han pedido a Sánchez su continuidad en el cargo, apoyando la figura del presidente.

Mencionando un agradecimiento especial a su "querido Partido Socialista", Sánchez ha reconocido que la movilización social ha influido en su decisión: "Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido: he decidido seguir, seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo", ha dicho, momento en el que se han escuchado en La Moncloa algunos gritos y aplausos ante la decisión.

"Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y consolidación de derechos y de libertades", ha concluido.