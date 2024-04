La Fiscalía pide archivar la investigación abierta a la mujer de Sánchez

La Fiscalía de Madrid ha recurrido la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de abrir diligencias de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El Ministerio Público ha solicitado que se revoque, en concreto, el auto de 16 de abril por el que el juez Juan Carlos Peinado adoptó su decisión, citando como testigo a Gómez, al entender que no existe indicio de ningún tipo de irregularidad.

Tras conocerse que el juzgado abrió diligencias tras una denuncia presentada por Manos Limpias, Sánchez suspendió ayer su agenda hasta el próximo lunes, cuando anunciará ante los medios si presenta su dimisión o se mantiene en el cargo. En una carta dirigida a la ciudadanía, el presidente explicó que "Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes". Según explicó, "la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras", insistiendo en que "hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias".

En un comunicado, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, mantiene que debe ser ahora el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid quien deberá comprobar si las informaciones periodísticas "son ciertas o no" y, en caso de que no lo sean, "serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad". "Pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir", matiza. Bernad considera que la reacción del presidente es "de todo punto inaceptable" porque en lugar de dar explicaciones acerca de si las informaciones sobre su mujer son ciertas o no, "ha procedido como respuesta a insultar a Manos Limpias por haber ejercido un derecho constitucional", diciendo que son una organización ultraderechista. "O dando a entender que formamos parte de una campaña derechista contra él, lo cual es falso", añade.

El sindicato recuerda que uno de los empresarios beneficiados por las "recomendaciones o avales" de Begoña Gómez es Carlos Barrabés, al que se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostiene, y añade que la cátedra de la mujer de Sánchez le fichó además como profesor asociado.