La SuperLiga, un pasó más cerca de hacerse realidad: la justicia española tiene la última palabra

En menos de 24 horas el mundo del fútbol puede cambiar por completo. Todos los ojos están puestos en el Juzgado de lo Mercantil N.º 17 de Madrid, que tendrá que decidir sobre el futuro de la SuperLiga tras la resolución del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) y que es vinculante para la justicia española. Desde Europa, el pasado mes de diciembre ya se reconoció que había un "abuso de poder" por parte de la UEFA y la FIFA.

La UEFA y los promotores de la SuperLiga están peleando por un negocio de más de 5.000 millones de euros por temporada gracias a los derechos de patrocinio y retransmisiones globales. Por ello, son varios los posibles escenarios y son muchas las opiniones. Si se diera luz verde a la SuperLiga, desde LaLiga alegan que esto generaría pérdidas económicas y una incertidumbre financiera. "Este formato perpetuaría a unos pocos clubes ricos, de grandes ciudades y de pocos países. Y lo que estos clubes ganarían en Europa lo perderían de lo que ingresan en las ligas domésticas", explica la organización presidida por Javier Tebas. Y agrega que "se destruiría todo el ecosistema".

Mientras que los fundadores de la SuperLiga defienden lo contrario. "No deja de ser una propuesta similar a la de una liga y no una Champions. Y será compatible con las ligas domésticas, con ascensos y descensos, según queden los clubes", señaló el consejero delegado de A22 Sports—empresa impulsora del proyecto—, Bernd Reichart. En medio de esta guerra abierta entre la UEFA y la SuperLiga, el próximo mes de septiembre dará comienzo un nuevo formato de la Champions League, que no solo se va a diferenciar del anterior por los grupos y el formato de clasificación, también por el dinero que reciben sus participantes.

Fútbol en abierto

Sobre el modelo de negocio de la SuperLiga. El mismo día que se conocía la sentencia europea, los fundadores de la SuperLiga, A22 Sports, revelaron los detalles de su competición. Este nuevo proyecto pasa no solo por la participación de los clubes, sino también por la creación de una plataforma de streaming. Con el claro objetivo de volver a llamar la atención de los aficionados. La SuperLiga será en abierto, para que todos los aficionados puedan disfrutar de la competición y así estás "unificados", según comunicó Reichart. "No vamos a hacer nada que no exista ya. Crearemos una plataforma de streaming que contará con el apoyo de nuestros inversores. El fútbol es gratis", agregó.

Este formato en abierto ha causado grandes discrepancias. La competición española ha acusado de dumping financiero a la SuperLiga, pues "el mercado de la publicidad es limitado y no puede soportar por sí mismo los costes. Esconde una estrategia a pérdidas para expulsar a los competidores del mercado y, más adelante, ir a un modelo de pago".

Los 12 clubes originales

Todo comenzó en abril de 2021, cuando 12 clubes componían la Superliga (Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, Juventus de Turín, Inter de Milán y Milán). Casi tres años después, los únicos apoyos de esta nueva competición son el Real Madrid y el club culé. No obstante, ayer mismo, Reichart alegó haber mantenido conversaciones con los grandes equipos de la Premier, lo que abre la puerta a que vuelvan a interesarse por la competición.

Desde el Gobierno británico ya advirtieron, incluso antes de saber la decisión del TJUE, que iban a prohibir la entrada de sus clubes en esta competición, pues el endeudamiento de estos asciende a 4.500 millones. Algo similar ocurrió en España, sin embargo, el juzgado de primera instancia N.º 63 de Madrid dio la razón, parcialmente, al Real Madrid y al FC Barcelona asegurado que no había conflicto de intereses por formar parte de la Superliga.