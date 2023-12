La justicia europea da la razón a la SuperLiga: UEFA y FIFA abusan de su posición de poder

Giro inesperado en el mundo del fútbol. Contra todo pronóstico, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a los fundadores de la SuperLiga y ha señalado esta mañana que existe un "abuso de poder" por parte de la UEFA y la FIFA. Además, ha destacado que ambas organizaciones no tienen la capacidad de sancionar a los clubes. Así el auto dicta que "las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de competiciones de fútbol entre clubes van en contra del derecho europeo".

La justicia europea reconoce que la FIFA y la UEFA no tienen ningún criterio que asegure su "carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado", dicta la sentencia. A su vez, el TJUE concluye que la explotación comercial de los derechos de ambas competiciones "restringe la competencia".

Las primeras reacciones se han dado por parte de LaLiga. La competición española ha asegurado que "la SuperLiga es un modelo egoísta y elitista", ya que "todo formato que no sea totalmente abierto, con acceso directo, año a año, es un modelo cerrado", confirma a través de la red social X. Por su parte, desde A22 Sports, disfrutan de su "victoria" y afirman que "el monopolio de la UEFA se acabó. El fútbol es gratis y los clubes están libres de la amenaza de las sanciones" y agregan que "los partidos serán en abierto". Además, los creadores de la SuperLiga garantizan a los clubes "ingresos y el gasto solidario".

¿Qué es la SuperLiga?

El proyecto de la SuperLiga comienza a coger forma en 2021, con el apoyo de 12 clubes europeos entre los que se encuentran el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, Juventus de Turín, Inter de Milán y Milán. Aunque nueve abandonaron esta idea debido al temor ante las sanciones de la UEFA y la FIFA. Ahora bien, tras diversas reuniones con el presidente de ésta última organización y el consejero delegado de A22 Sports, los promotores de la SuperLiga han conseguido ahora que la UEFA no sancione a los clubes que tengan intención de participar en esta competición.

Hace unos días, y antes de conocer la resolución del TJUE, el consejero delegado de A22 Sports, Bernd Reichart, anunció nuevas mejoras para su competición. "Propondremos un formato de competición europea completamente abierto, para más de 60 equipos distintos, asegurándonos de que todos los clubes sean tratados de forma justa e igualitaria", explicó Reichart.

En diciembre del año pasado, sin embargo, el abogado general de la UE ya dejó claro en un informe no vinculante que la UEFA y la FIFA no estaban incumpliendo las normas y por tanto no existe abuso de poder. En su día, A22 Sport, la sociedad impulsora de la SuperLiga, respondió. "Solo es la opinión del Abogado General. Es cierto que la Cámara se centra en su informe, pero las estadísticas están para romperse y creo que eso es lo que va a ocurrir el año que viene", alegó Luis Alonso, abogado de Clifford Chance