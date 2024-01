2024 será un año bisiesto, de Juegos Olímpicos y de elecciones en distintos países y regiones del mundo. De hecho, la ciudadanía de la Unión Europea (UE) está convocada para ir a las urnas entre el 6 y 9 de junio para votar a aquellos que quieren que les representen en el Parlamento Europeo, una de las instituciones más importantes de la organización internacional y de las que tiene el poder legislativo dentro de esta. De hecho, la mayoría (en torno al 70%) de las normas que se aprueban en España provienen de la Eurocámara. Pero en lo que va de siglo la participación en los comicios comunitarios ha sido baja (de apenas la mitad de todos los votantes de la UE), algo que los Veintisiete quieren cambiar. Y para ello han hecho una petición a una de las cantantes más famosas del mundo y con una enorme influencia.

Este año contará con numerosas elecciones alrededor del mundo. Las más sonadas son (y serán) con toda probilidad las de Estados Unidos a finales de año, en las que el actual presidente, Joe Biden, buscará revalidar su mandato y el exinquilino de la Casa Blanca Donald Trump intentará recuperarlo (aunque está por ver si podrá presentarse a los comicios).

No obstante, tras la 'traca' electoral de 2023 (con las municipales y autonómicas del 28M y las generales del 23J), la ciudadanía de España está llamada a las urnas poco antes de que comience el verano: el 9 de junio. En este país la convocatoria se limita al domingo porque habitualmente las elecciones (del tipo que sea) se celebran en el último día de la semana. No obstante, dependiendo de los otros 26 países de la UE, se podrá votar en persona entre los días 6 y 9 del sexto mes en las elecciones al Parlamento Europeo.

Las personas de la UE residentes en España (es decir, aquellas que vivan aquí pero cuya nacionalidad sea la de otro Estado de la Unión), tienen hasta el 30 de enero para manifestar que quieren votar en este país en junio. Si es tu caso y quieres saber cómo hacerlo, pincha aquí.

Los comicios comunitarios se convocan cada cinco años. En las últimas, las de 2019, la participación superó por poco la mitad de los votantes (50,7%). Supuso aun así un incremento respecto a las tres veces anteriores (2014: 42,6%; 2009: 43%; 2004: 45,5%), según datos de la propia Eurocámara.

El voto joven, "crucial" para la UE"

La UE quiere que la participación en los comicios comunitarios vuelva a aumentar esta vez. Y uno de los grupos de la población en los que parece estar poniendo el foco es en el más joven.

Así lo mostró ayer Margaritis Schinás, el vicepresidente para la promoción del estilo de vida europeo de la Comisión Europea. En la presentación de las conclusiones del Año Europeo de la Juventud 2022, que tuvo lugar en Bruselas este miércoles, el griego aseguró que es "crucial" lograr una alta participación juvenil dentro de cinco meses.

Es más, Schinás se mostró esperanzado en que los jóvenes europeos se conviertan en "un muro de democracia" contra "la ola de populismo y odio que amenaza Europa".

Guiño a la cantante más escuchada

Sin embargo, movilizar a los jóvenes no es tarea fácil, y menos desde una organización con una imagen institucional y burocrática como es la Unión Europea. Es por ello que los equipos de comunicación de las distintas instituciones del bloque llevan meses trabajando en una campaña que dé visibilidad a las próximas elecciones. Para ello, no piensan solo en los medios de comunicación (como era lo más habitual hasta hace no muchos años), sino que también trabajan poniendo la lupa, por ejemplo, en influencers y celebrities.

Esto explica que el vicepresidente de la Comisión Europea lanzara ayer una indirecta a, ni más ni menos, la cantante más escuchada en Spotify en todo el mundo el pasado año (con 26.100 millones de streams, según la plataforma): Taylor Swift.

Margaritis Schinás recordó que la artista norteamericana consiguió movilizar a 35.000 jóvenes en las últimas elecciones de medio mandato de EEUU a través de un llamamiento en sus redes sociales.

"Espero que haga lo mismo por los jóvenes europeos y que alguien de su equipo siga esta rueda de prensa y transmita nuestra petición", alentó el griego, según recoge Efe. Schinás resaltó asimismo que Swift dará un concierto en París el 9 de mayo, Día de Europa (y uno de los símbolos oficiales de la UE).

Por el momento, la estadounidense no ha respondido de forma oficial a esta petición de Bruselas.

El poder de Taylor Swift... y sus fans

Taylor Swift tiene actualmente más 279 millones de seguidores en su cuenta oficial de la red social de Instagram y más de 23,7 millones en TikTok. Pero su influencia no se limita a las redes sociales, ni mucho menos. Es por ello que la revista Time la nombró "persona del año" en 2023.

El poder de convocatoria y movilización de sus admiradores (conocidos como swifties) por parte de la compositora ha sido estudiado con lupa en los últimos meses incluso por los economistas.

Como parte de su taquillera gira The Eras Tour, con la que actuará alrededor del mundo, Taylor Swift pasará por Australia a mediados de febrero. Y el tirón de sus megaeventos en el país oceánico "podría ser suficiente para ayudar a algunos consumidores a superar la moderada confianza [en la economía] y a gastar", impulsando con ello el producto interior bruto (PIB). Así lo afirmó James McIntyre, de Bloomberg Economics, en una nota del pasado junio.

Para más inri, la Reserva Federal (Fed, esto es, ni más ni menos que el banco central de Estados Unidos), referenció a Taylor Swift en su Libro Beige de julio. Y es que la gira por los diferentes estados de EEUU sirvió antes del verano para aumentar los ingresos hoteleros hasta llevarlos a niveles no vistos desde que estalló la pandemia del covid.

"A pesar de la lenta recuperación del turismo en la región en general, mayo fue el mes más fuerte para los ingresos hoteleros en Filadelfia desde el inicio de la pandemia, en gran parte debido a la afluencia por los conciertos de Taylor Swift en la ciudad", recogió el mencionado documento de la Fed.