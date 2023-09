Los nuevos patrocinadores del Atlético al descubierto: aerolínea con un solo avión en su flota, moda y app turca desconocida

Hace unas semanas, el Atlético de Madrid reveló el que será su patrocinador principal a lo largo de la presente temporada: Riyadh Air, una aerolínea estatal saudita desconocida, que actualmente cuenta con un solo avión en su flota, y con la que el club rojiblanco llegó a un acuerdo plurianual. A este nuevo patrocinio se suman otros tres no tan conocidos en el mercado español (Help Steps, Damat Tween y Emma) y uno más conocido (Vithas).



El principal patrocinador del cuadro madrileño será Riyadh Air. Se trata de una aerolínea nativa digital de bajo coste de Arabia Saudí, que es absolutamente desconocida, al punto que, hasta el momento, en su flota solo hay un solo avión, un Boeing 787. Â

Y es que la compañía ha sido creada este mismo año. Sin embargo, tiene previsto comenzar a operar en 2025, conectando la capital del reino saudí con más de 100 destinos en todo el mundo para 2030. De esta forma tendrá presencia en las equipaciones del primer equipo masculino, sustituyendo a 'WhaleFin'.

Vídeo YouTube

La creación de esta aerolínea pasa por una apuesta de Arabia Saudita para convertirse en un destino turístico en línea con los Emiratos Árabes Unidos o Qatar. La compañía aérea tendrá base en Riyadh y forma parte de la propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudíta (PIF), al que se le atribuyen unos activos del orden de los 650.000 millones de dólares. Ha establecido un acuerdo con Boeing para la "compra de 39 aviones 787-9 en firme y opciones por otros 33, que comenzarán a ser entregados en 2025", según cuenta Flynews.

"Esta asociación estratégica vinculará a dos entidades que comparten la pasión por la excelencia, la innovación y permitirá a la aerolínea y al club llegar a millones de aficionados de todo el mundo", recalcó el Atlético y recogió Europa Press en la presentación del nuevo patrocinador.

El reciente acuerdo se hará efectivo hasta 2026-2027 y le reportará unos 40 millones de euros anuales al club, según 2Playbook. Se trata del primer gran patrocinio de una marca saudí en un club europeo que no es de propiedad saudí, agrega el medio.

La App turca con 60 seguidores en X

Si la aerolínea es desconocida, el último patrocinador lo es aún más. Recientemente el cuadro rojiblanco ha anunciado un acuerdo con Help Steps. Se trata de una app turca para teléfonos móviles que ha sido diseñada para convertir los pasos de los usuarios en donaciones. El objetivo de esta tecnología, y en acuerdo con el club, es apoyar al deporte, a la educación y a movimientos de responsabilidad social a través de la Fundación Atlético de Madrid.

Una de las cosas que no ha pasado desapercibida por la afición refiere a la escasa o casi nula información que hay sobre este nuevo patrocinador del club madrileño. Y es que, entre otras, Help Steps pareciera ser una marca completamente 'desconocida' al no tener mucha presencia en redes sociales como en X (antes Twitter), donde solo llegan a tener unos 60 seguidores.

Help Steps y el @Atleti se unieron para que puedas apoyar con tus pasos a tu equipo favorito.



Descarga Help Steps en Google Play y en App Store ¡y contribuye al crecimiento del Atlético de Madrid!https://t.co/SfycIRWvQz#VamosHelpStepsVamosAtleti pic.twitter.com/ZVAz44egt4 — Help Steps ESP (@helpstepsesp) 11 de septiembre de 2023

Â

La salud (privada), a cargo de Vithas

Aunque no figuran como patrocinios en las elásticas, el equipo colchonero ha alcanzado acuerdos de patrocinio con otras compañías a lo largo del verano. Este es el caso de Vithas, uno de los grupos sanitarios privados de más renombre en España. Creado en 2012, este grupo dispone de 20 hospitales y 36 centros médicos, ubicados en 13 provincias, donde unos 12.500 profesionales atienden a 5,5 millones de pacientes.

El acuerdo alcanzado por ambas entidades implica que el grupo sanitario dará cobertura integral a los jugadores y a los cuerpos técnicos de las plantillas masculinas y femeninas. La asistencia sanitaria se realizará a través de la Unidad de Medicina de Alto Rendimiento 'Invictum' del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria y Vithas Internacional, donde se realizarán los reconocimientos médicos de inicio de temporada y de los fichajes, así como la cobertura integral a lo largo del curso.

Colchones y ropa para los desplazamientos

Otro de los acuerdos más recientes que el equipo ha suscrito ha sido con Emma - The Sleep Company, empresa líder en productos de descanso, con productos como camas, colchones o almohadas. Como parte de este patrocinio, la compañía llevará a cabo un estudio en el que analizará la relación la calidad del descanso y la relación con el rendimiento deportivo de los jugadores.

Vídeo YouTube

Y aunque la firma que viste a los jugadores dentro de los terrenos de juego es Nike, en los desplazamientos oficiales lo hará Damat Tween. Creada en 2002 en Estambul, Damat Tween pretende "ofrecer un producto de calidad premium, pero con unos precios todavía más accesibles". La firma ha ido evolucionando hasta estar presentes en 85 países, a través de 430 establecimientos, 1.000 puntos de venta y casi 4.000 empleados.