LaLiga y los clubes cruzan el charco en busca de nuevas oportunidades de negocio

LaLiga da un paso más y cruza el charco de la mano de cuatro clubes de Primera División. La internalización y la expansión del negocio es cada vez más importante, además de demostrar el impacto que tiene el fútbol y la competición no solo en España. LaLiga Summer Tour ha cerrado su primera edición con más de 100.000 aficionados entre México y San Francisco que han podido vivir en directo la pretemporada de LaLiga.

Hasta hace unos años, eran los grandes equipos extranjeros los que venían a jugar los partidos amistosos a los estadios españoles para darse visibilidad; sin embargo, ahora las tornas han cambiado, y el fútbol tiene que abrirse al mundo. "Hay que estar donde se abren los mercados. Como equipo tenemos el foco en la internalización, pero sin perder nuestra esencial. No cabe duda de que el mercado mexicano y americano es clave", afirma el vicepresidente de la Real Sociedad, Mikel Ubarrechena. Sin embargo, hay equipos que ya se habían lanzado a conquistar nuevos mercados mucho antes, como es el caso del Sevilla FC que lleva haciendo sus pretemporadas fuera de España desde 2006 o el Betis, que antes de la pandemia ya jugó en México. Además, fuentes del Atlético de Madrid resaltan que "el negocio y los aficionados que hay en España son los que son, hay que crecer fuera, por eso son importantes estos partidos. Aunque sin perder de vista que forman parte de la pretemporada del club".

Más allá de España

LaLiga lleva bastante tiempo apostando por el crecimiento en Norteamérica y México, y por ello ha sellado acuerdos audiovisuales con Sky o Televisa entre otros, que hacen que la competición presidida por Javier Tebas alcance unos ingresos de alrededor 600 millones de dólares (547 millones de euros al cambio actual) en los últimos ocho años solo en México. "Cuando arrancamos la joint venture— con el objetivo de crear contenido y acercarse a los aficionados locales— a nivel comercial no había ingresos, ahora, en la temporada 22/23, hemos alcanzado los 12 millones de dólares (unos 10.940 millones de euros) gracias a los patrocinadores regionales", alega el consejero delegado de LaLiga Norteamérica, Boris Gartner. A lo que añade que "los patrocinadores regionales generan interés y han ayudado con conversaciones que estamos en vías de negociación. Al final el consumidor mexicano tiene acceso a todos los partidos de LaLiga y para ellos es la segunda competición oficial más importante".

No obstante, ¿hasta dónde va a llegar la internalización? Son muchos los rumores acerca de llevarse ciertos partidos de LaLiga fuera de España. "Traer partidos oficiales de LaLiga a Norteamérica está en camino aunque todavía hay ciertas barreras, como temas legales. Por ello, la cuestión no es si va a pasar o no, sino más bien cuando va a pasar. Los clubes son conscientes de que es una gran oportunidad. Además, la competición tiene que crecer a nivel internacional y la forma de hacerlo es primero trayendo los amistosos y luego ya partidos oficiales", asegura Boris Gartner.

"El asunto va más allá del tema deportivo", apunta el vicepresidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco. En el caso de Atlético de Madrid, el 15% de su e-commerce proviene de Estados Unidos. Algo similar ocurre con el Betis, que en la temporada pasada el 35% de sus ingresos eran por el comercial internacional. "El objetivo es que en la temporada 23/24 el 50% de los ingresos sean ventas internacionales. De hecho nuestra cifra actual en el área de negocios supera ya los 50 millones, lo que muestra nuestro crecimiento", confirma el director de negocio del Real Betis, Juan Useros. También añade "nuestros ingresos directos provienen de los partidos amistosos, de los patrocinadores y los acuerdos en el sector del retail. Al final este tipo de competiciones son muy rentables y estamos encantadas de hacerlas, ya que dan para pagar gran parte de la nómina de los jugadores". Además, el turismo futbolístico japonés está teniendo un gran impacto en San Sebastián y las ventas del club Real Sociedad se han disparado en la región, gracias a un crecimiento del 770% de los aficionados en el país.

Nuevos patrocinadores

Abrirse a nuevos mercados es una oportunidad de crecimiento no solo para los clubes de manera individual sino también para LaLiga. De hecho, el vicepresidente de la Real Sociedad puntualiza que "es bueno que la LaLiga crezca para que se enriquezcan los propios clubes". Desde el equipo txuri-urdin , asegura también que "este tipo de iniciativa abre la puerta a nuevos patrocinadores en el corto plazo".

LaLiga, además, "siempre ha tenido una gran conexión con el hispano americano, algo de lo que otras competiciones no pueden presumir", resalta el consejero delegado de LaLiga en Norteamérica. A lo que agrega que "el crecimiento futuro de nuestra competición viene de la mano de los jóvenes hispanos que son la nueva audiencia".

Además de fortalecer las audiencias, también se cierran acuerdos con nuevos patrocinadores. "Tenemos acuerdos con patrocinadores en Estados Unidos, que de hecho hemos cerrado recientemente una negociación. Aunque también tenemos agencias en China y México. Para nosotros como club la India y China son dos de los mercados más fuertes, a parte de México y Estados Unidos", apunta el vicepresidente del Sevilla FC. En el caso del Betis, el eterno rival de otro club sevillano, "el 25% de los ingresos son de retail gracias a los acuerdos con marcas internacionales. Al final tenemos acuerdos con partners regionales de casinos y tequilas, cosa que en España no podríamos", alega Useros.