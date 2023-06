LaLiga busca nuevos socios globales en el mundo del turismo, los seguros y en la relojería

El organigrama de partners de LaLiga podría cambiar. La organización está buscando nuevos socios globales en los sectores no cubiertos hasta ahora y que no suponga una rivalidad con los actuales. Entre las posibilidades destacan el mundo del turismo, de los seguros e incluso de la relojería. "A nivel global no tenemos más de cuatro o cinco partners importantes, ya tenemos acuerdos con Puma como marca deportiva, con Microsoft, como gran tecnológica, Mahou San Miguel también como marca relacionada con el fútbol. Por ello buscamos dotar al negocio de mejores herramientas atendiendo a la realidad actual e incorporar a los mejores socios en el proceso de revolución de la industria", señalan desde LaLiga.

LaLiga aspira a ser una marca flexible y dinámica y que sea atractiva para los socios estratégicos. En esta nueva forma de entender el patrocinio, estos serán conjuntos entre la propia organización y los diversos clubes. Además, durante la temporada 2023/2024 el title sponsor de LaLiga será EA Sports. "Queríamos un partnet que fuera completo y ya habíamos trabajado previamente con EA, además 41 de los clubes ya tenían acuerdos previos", apuntan.

Los ingresos brutos que se prevén para esta temporada rondan los 177,6 millones, un 17% más que durante la temporada 2021/2022. Además, la organización futbolística resalta la importancia de la venta centralizada de derechos audiovisuales que se estima que llegue a alcanzar los 2.029 millones de euros entre la temporada 2022/2023 y la 2026/2027. De este total de venta centralizada, 835 millones correspondería a nivel internacional y los 1.194 millones restantes a nivel nacional.

El auge de los derechos audiovisuales

LaLiga ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años gracias a la venta centralizada, los ingresos comerciales y el auge de los entornos digitales. Todo esto ha permitido que el ecosistema de LaLiga crezca en todos los sentidos. Además, su expansión internacional es cada vez más latente, elevando hasta un 172% las iniciativas en todo el mundo, cerrando la última temporada con un total del 1.600 frente a las 1.222 de la anterior. El objetivo principal es promocionar proyectos como LaLiga Grassroots o LaLiga Impulso.

En las redes sociales, LaLiga cuenta ya con 198 millones de usuarios, casi un 4% más que los que tiene registrados la Premier League. Desde LaLiga esperan poder llegar a superar los 200 millones de seguidores de cara a este mes.