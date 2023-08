La mano derecha de Rubiales dirige el comité contra el acoso en la RFEF

A Luis Rubiales le queda una última bala dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En caso de que Jenni Hermoso, la jugadora a la que el presidente besó tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, decida emprender acciones legales, será Andreu Camps, el secretario general de la Federación y mano derecha del presidente, el encargado de sancionarle.

Camps dirige el comité asesor de la organización contra la violencia sexual, junto con Yolanda Parga, responsable de arbitraje femenino; David Gutérrez, vocal de la RFEF y presidente del comité nacional de entrenadores y María Dolores Martínez, delegada de protección y vocal de la Junta Directiva.

El protocolo de actuación frente a la violencia sexual de la Federación se firmó en 2021. El comité asesor es el encargado de implantar las medidas oportunas de acuerdo con el Código de Conducta establecido para cada caso (personal, deportistas, familias, etc) en función de la gravedad y respetando las decisiones de las autoridades competente. Las situaciones y actitudes relacionas con violencia sexual que incluye el protocolo son varias, pero, entre otras cosas, se considera como violencia sexual "besar a la fuerza", algo que entraría dentro de lo ocurrido el 20 de agosto, pues Jenni Hermoso ha asegurado que no fue un beso consentido, como ha expresado Rubiales.

Medidas aplicables

Entre las medidas que podría aplicar este comité si la futbolista presente una denuncia está la rescisión del contrato de Luis Rubiales, su expulsión de la entidad o la suspensión definitiva de su actividad. Lejos, no obstante, de imponer cualquier tipo de sanción, el secretario general de la Federación de Fútbol ha amenazado con pedir a la UEFA que actúe en defensa de Rubiales tras las acciones emprendidas por el Gobierno. El objetivo de Camps no era solo apoyar al presidente de la Federación sino también la suspensión de la RFEF y la expulsión de los clubes españoles de todas las competiciones europeas. No obstante, la UEFA ya ha asegurado que no va a tomar ninguna medida.

Camps podría tener ahora los días contados dentro de la Federación. Los presidentes territoriales de la RFEF han pedido a Rubiales que presente su dimisión y han catalogado como "inaceptables" los comportamientos de este, que han dañado con gravedad la imagen del fútbol español. De hecho, los presidentes territoriales también han exigido el cese de Andreu Camps, Jorge Vilda, Tomás González Cueto y Miguel García Caba.

Sanción de la FIFA

El 'caso Rubiales' parece no tener fin. La FIFA ya le ha abierto un expediente disciplinario y le ha inhabilitado, basándose en el artículo 51 de su Código Disciplinario, durante 90 días "de toda actividad relaciona con el fútbol a nivel nacional e internacional". Esto supone que Rubiales dejará de percibir su salario de casi 700.000 euros al año (dato a cierre de 2022), además de la remuneración anual de 250.000 euros que percibe por ser vicepresidente de la UEFA. Además, Rubiales tendrá que devolver el coche oficial. Pero la FIFA no se ha quedado aquí y se está planteando ampliar esta inhabilitación a 15 años, según apuntaba ayer el medio británico Daily Mail.

Quien también se ha pronunciado ya es la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha abierto diligencias contra Rubiales por el beso que este le dio a la jugadora Jenni Hermoso, ya que este podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual. Además, la Fiscalía ha ofrecido a la futbolista la posibilidad de emprender acciones legales contra el presidente de la RFEF.

Plan de Igualdad

La RFEF cuenta con su propio plan de igualdad. Desde hace un año la Federación comunicó que las condiciones de trabajo de la selección española de fútbol iban a mejorar con el objetivo de lograr la igualdad entre las competiciones masculinas y femeninas. Hasta la fecha, una de las mejoras que se han llevado a cabo ha sido la subida en los ingresos por los derechos de imagen. El siguiente paso que dará la Federación es igualar los ingresos económicos, que ascenderá del 20% actual hasta un 80% en 2027.

La Asamblea General de la organización todavía está lejos de lograr el objetivo de paridad, ya que de los 140 miembros que la conforman solo cinco son mujeres. De hecho, para que la Federación lograra la igualdad en la Asamblea tendría que contar con 56 mujeres en total.

En relación con esto, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, "el 1 de enero de 2024 se pretende alcanzar el objetivo de paridad del 40% de mujeres en los consejos". Algo que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, criticó pues el artículo 47 de la Ley del Deporte que dicta que todos los organismo tienen que ser paritarios.