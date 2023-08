La Asamblea de la RFEF solo está compuesta por un 3,5% de mujeres

Ayer, a última hora de la tarde, Luis Rubiales anunció que hoy dimitiría como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Ahora la Asamblea General de la Federación tiene que elegir un sustituto de entre los vicepresidentes para que ocupe el cargo hasta las próximas elecciones—en verano de 2024—.

La Federación convocó una Asamblea General Extraordinaria de urgencia a raíz de la polémica por el beso de Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del Mundial de Australia y Nueza Zelanda. Dicha Asamblea está compuesta por solo un 3,5% de mujeres, quedándose lejos del objetivo de paridad —un 40% del total— que propone el Gobierno. De hecho, para que la Federación lograra la igualdad en la Asamblea tendría que contar con 56 mujeres en total y no con cinco.

Las mujeres que conforman la Asamblea son cuatro futbolistas, entre las que se encuentran María de los Ángeles García Chaves, Patricia González Mota, Andrea Romero Burgos y Vanessa Quintana Domínguez; y una arbitra, María Dolores Martínez Madrona. Ellas tendrán que votar sobre el futuro de Rubiales dentro de la Federación. Todo ello en medio de un panorama donde sindicatos como CCOO han calificado ese beso como una "agresión sexual" que evidencia "la inequidad entre deportistas profesionales mujeres y hombres". Además, el miércoles, la propia implicada anunció que "mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores."

Rubiales sin apoyos

La Asamblea en su totalidad está compuesta por 140 miembros, incluyendo el presidente, aunque no siempre acuden todos los componentes, pues en la Asamblea de junio de 2022 solo estuvieron presentes 102 miembros. Ayer, los 20 clubes de Primera División anunciaron de manera casi unánime que no asistirían a la Asamblea, por lo que corre el riesgo de que no haya quorum.

El primero en pronunciarse fue la Federación de Fútbol del País Vasco que anunció que no acudirá a la Asamblea y añadió que, dependiendo de lo que ocurra en las próximas jornadas, tomarían una decisión sobre la continuidad del presidente en la Junta Directiva de la RFEF. Luego se sumaron los clubes. Getafe, Osasuna y Real Sociedad, catalogando los hechos protagonizados por Rubiales como "gravísimos".

De hecho, el presidente de la Real, Jokin Aperribay, en Radio Euskadi, aseguró que "esto se tendría que haber terminado hace días". Asimismo, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que comparte la opinión de sus colegas, agregó en Jugones de La Sexta que "todos debemos ser conscientes con lo que hacemos y decimos. Tendrá que hacer lo que considere oportuno, pero yo creo que lo oportuno es presentar su dimisión".

Las votaciones

De los 140 miembros totales que conforman al Asamblea, 20 miembros son permanentes, y representan a las federaciones autonómicas. Los otros 120 componentes son electos mediante sufragio cada cuatro años, coincidiendo con los años de Juegos Olímpicos de verano. En este caso, los miembros se eligen de entre los clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros.

Además, el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), Miguel Galán, ha pedido a la RFEF que "la votación no sea a mano alzada y se haga de manera secreta en urnas".