La FIFA estudian inhabilitar a Rubiales como presidente durante 15 años

El 'caso Rubiales' parece no tener fin. La FIFA considera que la apertura de un expediente disciplinario y la inhabilitación como presidente de 90 días no es suficiente y da un paso más. La organización internacional del fútbol se está planteando ampliar esta inhabilitación a 15 años, según apunta el medio británico Daily Mail.

Mientras Rubiales se enfrenta a una sanción sin precedente, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) no lo tiene tan claro. El TAD, tras estar reunido toda la tarde de ayer, concluyó que necesitaba más documentación para poder determinar si los actos de Rubiales son "muy graves" como dictamina el Consejo Superior de Deportes (CSD). Si el TAD no incoa a Rubiales, el CSD no podrá tomar suspender a Rubiales de su cargo.

Quien si que se ha pronunciado es la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ha abierto diligencias contra Luis Rubiales por el beso que este le dio a la jugadora Jenni Hermoso, ya que este podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual. Además, la Fiscalía ha ofrecido a la futbolista la posibilidad de emprender acciones legales contra el presidente de la RFEF.

Ayer, también se reunieron los presidentes autonómicos de la Federación y tras varias horas tomaron una decisión unánime de pedir formalmente la dimisión de Rubiales como presidente. Asimismo, han catalogado como "inaceptables" los comportamientos de Rubiales que han dañado con gravedad la imagen del fútbol español.

La candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el mundial 2030 parece pender de un hilo. "No voy a negar de que estamos preocupados por nuestra candidatura", señalaba el presidente del CSD, Víctor Francos y añadía que "tenemos que explicar a la FIFA, a la UEFA y al conjunto de organizaciones internacional que forman el Mundial que el fútbol español no es lo que hemos estado viendo estos días".