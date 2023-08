La Fiscalía abre diligencias contra Rubiales por el beso a Jenni Hermoso

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha pronunciado y abrirá diligencias contra Luis Rubiales por el beso que este le dio a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ya que este podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual.

Rubiales, sin embargo, se mantiene firme en su versión que dio el viernes durante la Asamblea General Extraordinario, cuando alegó que "ha sido un pico consentido, en un momento de alegría. De hecho, fue ella la que me cogió, me acercó a su cuerpo y me levantó del suelo, y yo le preguntó: ¿un pico? Y ella contestó vale. El beso fue consentido y esa es la clave".

Además, la Fiscalía ha ofrecido a la futbolista la posibilidad de emprender acciones legales contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Las declaraciones de Yolanda Díaz

Esta mañana se ha reunido la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, con el sindicato Futpro. Al finalizar la reunión, Díaz ha lamentado la inacción del Gobierno con Rubiales y ha criticado que "haya sido la FIFA quien le haya suspendido provisionalmente como presidente de la RFEF".

Además, se ha mostrado tajante con los seleccionadores, Vilda y De la Fuente, por aplaudir a Rubiales y ha asegurado que "no están capacitados para continuar en sus puestos". La vicepresidenta añadió que "la conducta que tuvo el señor Rubiales es que se siente con total impunidad".