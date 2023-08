"No voy a dimitir. He hecho la mejor gestión para el fútbol español, he convertido el fútbol modesto en lo que es hoy", ha declarado Luis Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria. "Ha sido un pico consentido, en un momento de alegría. De hecho, fue ella la que me cogió, me acercó a su cuerpo y me levantó del suelo, y yo le preguntó: ¿un pico? Y ella contestó vale. El beso fue consentido y esa es la clave. Por ello, no entiendo a qué se debe su silencio de estos días y el comunicado que emitió el miércoles", añade el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"No hay posición de poder ni deseo, fue como si les diera un beso a mis hijas. Pero eso la gente no lo entiende, y los medios, lastrados por Javier Tebas (presidente de LaLiga) y el falso feminismo, están vendiendo otra cosa", confirma Rubiales. Sindicatos, organizaciones y hasta el Gobierno le han pedido que dimitiera.

Además, ha recibido varias demandas, una de ellas ha sido interpuesta por el partido político Sumar al Consejo Superior de Deportes (CSD), ante esto Rubiales ha asegurado que "Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra, Pablo Echenique, se han referido a este beso como un acto de violencia sexual, sin consentimiento, una agresión incluso. Estoy sufriendo un asesinato social y me voy a defender donde tengo que hacerlo, en los juzgados porque pienso emprender acciones legales", se defiende el presidente de la Federación. A lo que añade que "el falso feminismo está buscando ponerse la medalla de igualdad. No les importa las personas, han tardado cuatro días en felicitarnos por ser campeones del mundo".

"Esto viviendo una cacería constante desde hace cinco años. Van a por mí con todo, con querellas, demandas y hasta peticiones de inhabilitación. Jamás podrán demostrarlo, porque no lo he hecho. Al final siempre son los mismos", puntualiza Rubiales. Además, el presidente de la RFEF asegura que "he recibido muchos más mensajes de apoyo, porque mucha gente, aunque silenciado, me está apoyando".

Rubiales ha declarado ante la Asamblea General Extraordinaria porque "es el órgano que me eligió y ante el que debo dar todas las explicaciones". Respecto al acto que realizó Rubiales en el palco ha asegurado que "pido perdón a la Casa Real y a todas las personas que se molestarán por mi acto. Fue un momento de euforia, porque hemos pasado mucho durante estos años, que tú lo sabes Jorge (hace referencia al entrenador de la selección española femenina, Jorge Vilda), porque a ti también te han querido hacer, aunque en menor medida, lo mismo que me están haciendo a mí ahora. He estado en otros palcos y todos sabéis como me comporto. No me justifico, pido perdón y punto".

Subida salarial a Jorge Vilda

Rubiales no ha querido desaprovechar la ocasión y en directo le ha ofrecido a Jorge Vilda, seleccionador de fútbol femenino, renovar por un salario de medio millón de euros al año.

"He activado los mecanismos para que Andreu (Camps, secretario general de la RFEF) comience una negociación contigo en la que te invito a que te quedas con nosotros los próximos cuatro años cobrando medio millón de euros al año", ha anunciado Rubiales entre los aplausos de la Asamblea.

Rubiales ha asegurado que Vilda dejaría de ser director deportivo y le ha ofrecido ese cargo a Montse Tomé, la segunda entrenadora.