El Consejo Superior de Deportes inicia el proceso para destituir a Rubiales de su cargo

El Consejo Superior de Deportes sentencia a Rubiales y si es necesario le suspenderá de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "No vamos a estar impasibles ante este acto. Hemos elevado la denuncia al TAD", ha asegurado Víctor Francos, presidente del CSD, durante la rueda de prensa.

El CSD le ha pedido al TAD que valore si los actos de Rubiales son una falta grave o no, porque de ser así, se inhabilitará al presidente de la Federación. "El CSD no puede inhabilitar a un presidente federativo, pero tiene los mecanismos para hacer que eso ocurra. Como presidente puedo instar a la inhabilitación, pero el TAD es el que tiene que valorar el caso. Pero el CSD, si tiene oportunidad de hacerlo, lo hará" concreta Francos.

Así bien, si el TAD incoa este expediente, el CSD suspenderá a Rubiales de su cargo hasta la resolución del caso, ha explicado Francos durante la rueda de prensa.

"Como no se ha tomado medidas, el CSD lo hará. Y creo que es lo que quiere la sociedad", señala el presidente del CSD. Y añade que "Rubiales no ha estado a la altura y ha defraudado a todos en la Asamblea de esta mañana". Ante las críticas por la inactividad del CSD tras el acto de Rubiales, Francos ha asegurado que "el CSD ha querido ser muy pulcro en los procedimientos a seguir en este caso. Fruto de eso desde el primer momento no queríamos llevar una acción concreta hasta la Asamblea Extraordinaria".