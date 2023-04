La primera 'mileurista' de España: "El 'mileurismo' hoy es indicativo de una precariedad generalizada"

Carolina Alguacil hizo una radiografía de un fenómeno que ocurre en España simplificada en una sola palabra: 'mileurista'. Concepto, que cuando se leyó por primera vez en un periódico español en 2005, comenzó a reproducirse mediáticamente a una velocidad inverosímil. Incluso, llegó a ser parte de la Real Academia Española y de protagonizar libros de economía que retratan a la generación de los mil euros.

Alguacil ahora tiene 44 años. Cuando acuñó el término tenía 27 años y residía por ese entonces en Barcelona, mientras trabajaba en una agencia de publicidad y se lamentaba por lo difícil que era llegar a fin de mes para los jóvenes que en ese entonces ganaban mil euros.

En el momento que salió a la luz su carta, pensó que la situación que atravesaba, que respondía a un sinónimo de "precariedad", era pasajera. Casi 20 años más tarde, las características descritas en su carta siguen plasmando la actual radiografía de millones de españoles.

España, país de 'mileuristas'

Actualmente España es un país de 'mileuristas'. Según cifras oficiales, cuatro de cada diez españoles son 'mileuristas', ganan menos de 1.000 euros al mes. Son más de 15 millones de trabajadores, autónomos, parados y pensionistas. De esta forma, el 'mileurismo' logró en 2022 convertirse en el salario mínimo del país. Inquietantes cifras a las que hay que sumar las de la inflación media, que llegó el año pasado al 8,4%, la más alta en 35 años. Con esta información, podríamos deducir cómo vive un 'mileurista' en 2023, o si se ha empobrecido desde entonces.

Con la referencia de que un sueldo de 1.000 euros en 2005 equivale actualmente a 750 euros, ha habido una "pérdida del poder adquisitivo" de un 25%, sumado a la subida de los gastos. Así lo afirmó el economista Santiago Carbó a RTVE. "A lo largo de estos años ganar mil euros ha supuesto un poder diferente. Tuvimos la crisis financiera, después la pandemia, ahora la guerra en Europa en poder adquisitivo hemos ido a peor. Nos hemos empobrecido".

Para evidenciar esta comparativa, El Economista conversó con la autodenominada primera 'mileurista' de España para reflexionar sobre este fenómeno y sobre qué significado tenía antes el término que acuñó, y qué significado tiene ahora.

"El problema se ha hecho crónico"

Al ser consultada sobre cómo era la situación en 2005 para un 'mileurista', Alguacil cuenta que "el sueldo estaba muy condicionado por los precios de alquiler de entonces, en plena burbuja, que hacía que un joven viviera en un estado de precariedad casi permanente. Yo entonces pagaba casi 400 euros por una habitación, una situación muy similar a la de ahora".

Si en la actualidad ella fuese la 'mileurista' de 2005, la publicista afirma que estaría viviendo en una "situación peor". "Ahora no solo afecta a los precios de alquiler, sino a cosas tan básicas como la comida. Si tenemos en cuenta, además, que el problema se ha hecho crónico, que viene de lejos y sin perspectivas de cambiar, quizá ahora me planteara cambios más radicales, como irme a vivir a otro país y dejar a un lado la idea de tener una vida estable".

"Precariedad generalizada"

Respecto a la evolución del concepto que inventó, Alguacil explica que "en un principio el término se refería más a jóvenes universitarios que aspiraban a un trabajo y remuneración acorde con su formación, que habían encadenado demasiados contratos en prácticas".

"Es evidente que el significado ha pasado a ser más universal. Por así decirlo (la RAE lo incorpora unos años después). Hoy es indicativo de una precariedad generalizada. Que 18 años después hayamos conseguido alcanzarlo como SMI da que pensar", reflexiona.

A sus 44 años, Alguacil ha seguido los pasos de una "vida convencional" y no le ha faltado trabajo. "Solo que para eso he cambiado varias veces de ciudad. Aunque mi evolución no ha sido quizá como yo esperaba, ahora tengo una familia y una casa", agrega.

"Nativos de la crisis"

Sobre los 'mileuristas' de 2023, la publicista manifiesta que "siempre digo que los jóvenes de ahora son sobre todo 'nativos de la crisis'. En mi trabajo tengo compañeros muy jóvenes y todos tienen los mismos problemas e inquietudes que yo tenía. Sí que veo que son más realistas y, sobre todo, no ven el trabajo como el centro de su vida, y no me extraña"

"Muchos están renunciando a tener hijos y eso es muy triste, ahora además tenemos otro gigante contra el que luchar, que es la crisis climática. Creo que los más especializados y los más flexibles al cambio lo van a tener mejor, pero desde luego vamos a convivir con la incertidumbre de una manera más normalizada", sentencia.