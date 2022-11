El Gobierno pone en marcha la regulación de los 'lobbies' tras la reclamación de Bruselas

El Gobierno da el primer paso para poder regular los 'lobbies'. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado esta mañana en una rueda de prensa el nuevo anteproyecto de Ley para poder regular los grupos privados con capacidad de influir en los asuntos públicos, es decir, los 'lobbies'. Estos tendrán que registrarse como grupos de interés en el Portal de Transparencia y en la Oficina de Conflictos con el fin de garantizar transparencia. De este modo, "España cubre una carencia y responde a la demanda tanto civil como por parte de la Comisión Europea", ha alegado Montero.

Los 'lobbies' que quieran ejercer sus funciones deberán registrarse. Para ello, deberán acreditar datos relevantes como la sede y sobre todo dejar constancia de las reuniones con los cargos públicos que mantengan. Además, tendrán que aportar información de los ámbitos de interés. "En especial de la información financiera imputable a la actividad de influencia", ha resaltado Montero durante la rueda de prensa.

Asimismo, se regulará las puertas giratorias. Los ex altos cargos políticos no podrán ejercer en 'lobbies' relacionado con sus anteriores competencias en al menos dos años. Para garantizar una mayor transparencia, "todo deberá quedar escrito y reflejado en la memoria de análisis de impacto de las leyes", explica Montero. Esto quiere decir que todos los proyecto de ley aprobados deberán reflejar que 'lobbies' han ejercido su influencia en dicha ley.

Aquellos 'lobbies' que no estén inscritos no podrán ni contactar ni reunirse con los altos cargos. Asimismo, se deberán cumplir con el código de conducta por el que no podrán ofrecer regalos ni favores a los cargos públicos. "El anteproyecto presenta sanciones proporcionales a la gravedad de los asuntos. El máximo castigo será la expulsión del 'lobby' en cuestión durante tres años, por lo que perderá la capacidad de influir en las leyes", destaca la ministra de Hacienda.

Lo primero que ha querido dejar claro la ministra es la definición de 'lobby'. Se entiende como 'lobby' a los grupos de presión formado por personas con capacidad para presionar sobre un gobierno o una empresa, especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y económicas. Así, la ministra ha excluido a los sindicatos, la ONU, las relaciones entre las Administraciones Públicas y a los colegios profesionales entre otros.

El anuncio de la ministra se produce después de que la Comisión Europea haya reclamado a España que regule la actividad de los lobbies para evitar que proliferen las puertas giratorias sin control y que se fomente la transparencia en el sector, tal y como adelantó elEconomsita el pasado 6 de noviembre.

En un informe reciente sobre el Estado de Derecho, remitido al Gobierno, Bruselas recuerda que "en la actualidad, la actividad de los grupos de presión sigue sin estar regulada en España" y pide tomar medidas al respecto.

Aunque el Gobierno tenía ya sobre la mesa una propuesta, la Comisión Europea insistía en hacerlo cuanto antes y asegura, en este sentido, que "un logro esencial de ese proyecto sería el establecimiento de un registro público obligatorio de los grupos de interés".

Para Bruselas, la nueva Ley debería abarcar, entre otros aspectos, "los relacionados con la definición de grupos de interés; los deberes y las obligaciones de los miembros y representantes de estos grupos; un código de conducta aplicable a los miembros de los grupos de presión; limitaciones de las puertas giratorias entre altos funcionarios y grupos de interés, y sanciones".