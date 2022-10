Banca y energía se van de los paraísos fiscales y cierran el 75% de sus filiales

La banca y las empresas energéticas españolas abandonan los paraísos fiscales. Desde que en el año 2010 las grandes empresas firmaron el Código de Buenas Prácticas Tributarias con Hacienda, el número de sociedades en territorios opacos se ha reducido en un 75%, pasando, entre estos dos sectores, de 69 a tan solo 17 sociedades. Las que se mantienen lo hacen ahora solo por razones puramente operativas o están inactivas o en proceso de liquidación.

El proceso más drástico por su salida de los territorios offshore lo ha llevado a cabo Repsol, que ha pasado de 24 a únicamente tres sociedades y, de ellas, solo queda una activa en Trinidad y Tobago por razones de negocio. "Repsol tiene una presencia irrelevante en paraísos fiscales. En concreto, los ingresos allí obtenidos representan menos del 0,01% de nuestra cifra de negocios y solo hay una sociedad activa en el grupo que tiene residencia en uno de estos territorios, Trinidad y Tobago, donde realiza actividades de exploración y producción de hidrocarburos", explica en su último informe sobre fiscalidad la petrolera.

El grupo que preside Antonio Brufau conserva todavía otra filial en Bermudas, una reaseguradora que está inactiva, y una más también en Trinidad y Tobago, que está ya en proceso de liquidación. No obstante, posee también participaciones minoritarias en una firma de las Islas Caimán –el 29,66% de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)– y otra en Islas Mauricio, el 15% en concreto de Transasia Pipeline Co.

Salida continuada

Entre las compañías energéticas, Iberdrola ha pasado de tener cuatro sociedades en 2010 en Islas Vírgenes, Caimán, Isla de Man y Emiratos Árabes a no quedarse con ninguna; Naturgy ha cesado la actividad de las seis que tenía entre Panamá y Caimán, e Iberdrola ha cerrado las cuatro que sumaba hace una década entre Islas Vírgenes, Caimán, Emiratos Árabes y la Isla de Man. Enagás ha liquidado igualmente la que tenía en Caimán.

Siemens Gamesa no existía como tal en el año 2010, por lo que los datos no son comparables. Entonces, la antigua Gamesa tenía tan solo en Singapur y hoy el grupo cuenta con cinco: tres en Hong Kong, una en Singapur y una en Isla Mauricio.

La banca también se va

El proceso en la banca ha sido similar al de las energéticas, reduciendo su presencia de un total de 34 filiales en paraísos fiscales a solo ocho. Santander, que tenía 20 sociedades repartidas en territorios como Jersey, Caimán, Bermudas, Hong Kong, Bahamas, Panamá o Gibraltar, cuenta ahora tan solo con cuatro: dos en Jersey, una en la Isla de Man y otra en Caimán. BBVA, que tenía igualmente ocho sociedades entre Panamá, las Antillas, Caimán y Hong Kong, se ha quedado solo con cuatro en Caimán. Sabadell, por su parte, ha liquidado las cinco que tenía en Nassau, Mónaco, Caimán y Hong Kong; CaixaBank ha hecho lo mismo con la única que tenía en Hong Kong y Bankinter, que no tenía ninguna, se mantiene igual.

Más allá de la energía o la banca, las empresas que conforman el Ibex 35 están abandonando tras la firma del Código de Buenas Prácticas con la Agencia Tributaria los territorios opacos o poco colaborativos. La ONG Intermón Oxfam, que elabora un informe anual que tiene en cuenta no solo los paraísos fiscales, sino también territorios de baja tributación, como Luxemburgo, Holanda o Irlanda, asegura que el número de filiales en este tipo de Estados del Ibex 35 ha pasado de 1.018 en 2015 a 744 en el año 2020, el último con datos disponibles. Es una reducción del 27% en tan solo un lustro y todo indica que irá cada vez a más.

Inditex también sale

Al margen de los bancos y las empresas energéticas, otro grupo que ha reducido significativamente su presencia en territorios fiscalmente opacos es Inditex. El gigante de la moda gallego contaba en 2010 con 11 sociedades en estos países y ahora solo con cinco –cuatro en Macao (China) y una en Mónaco–, que están dedicadas a la operativa de la empresa y la gestión de las tiendas. Inditex llegó a constituir hace años una filial en Irlanda, un país que, aunque no está catalogado como paraíso fiscal, ofrece grandes ventajas tributarias a las empresas, para gestionar todo su comercio electrónico mundial. En 2012, sin embargo, empezó a facturar en España las ventas locales y posteriormente acabó vaciando esta sociedad. Ahora, el comercio electrónico se gestiona en cada país donde está la operativa.

A pesar de la progresiva marcha de los territorios opacos, son varias las empresas del Ibex 35 que siguen manteniendo su presencia. La aseguradora Mapfre tenía a cierre de 2021 un total de 12 filiales: cuatro en Panamá y ocho en Malta, siendo una de las empresas que más presencia tiene en territorios offshore. Con presencia en cinco paraísos fiscales están compañías como IAG, Amadeus o Acerinox.

Así, en el caso de la aerolínea, cuenta con dos en Jersey –aunque solo una sigue activa–, dos en Bermudas y una en Isla de Man. Acerinox tiene dos en Malasia y una en Emiratos Árabes, Singapur y Hong Kong. Y, por último, Amadeus cuenta con dos sociedades en Singapur y una en Malta, Malasia y Emiratos Árabes. Con un menor número de sociedades está, por ejemplo, Fluidra, que tiene tres sociedades: una en Hong Kong, una en Malasia y otra en Singapur.

Además, la farmacéutica Grifols tiene entidades en Malasia y en Hong Kong, en concreto, una en cada región. Y, además, cuenta con varias sociedades en Delaware (Estados Unidos), que no está considerado un paraíso fiscal, pero sí que es un territorio opaco y que ofrece ventajas tributarias. Por último, en el Ibex también hay empresas que cuentan con tan solo una filial en los denominados paraísos fiscales. Este es el caso de la hotelera Meliá Hoteles, que cuenta con una sociedad. "A cierre del ejercicio 2021, la única entidad del Grupo que reside en paraísos fiscales es Sol Meliá Funding, domiciliada en Islas Caimán. Esta sociedad tiene una actividad residual relativa al antiguo club vacacional y (...) coopera con las administraciones afectadas para facilitar la información", apunta la compañía mallorquina en su último informe.

La consideración de paraísos fiscales no solo varía con el tiempo, sino que además los estándares no son iguales y, de hecho, hay Estados considerados paraísos fiscales para Bruselas como Panamá o Omán, que ya no lo son para España. La Agencia Tributaria aprobó en 2003 un listado que incluía a 48 Estados, pero algunos de ellos han dejado de tener ya la catalogación, como ocurrió con Andorra en 2011 tras un acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal.

ACS lidera el 'ranking'

El ranking por número de sociedades en territorios fiscalmente opacos o que tienen la consideración de paraísos fiscales lo lidera actualmente ACS. El grupo que preside Florentino Pérez tiene actualmente un total de 36 sociedades domiciliadas en este tipo de localizaciones. En concreto, cuenta con 13 filiales en Hong Kong, 10 en Singapur, dos en las Islas Caimán, seis en Malasia, tres en Isla Mauricio y otras dos en Emiratos Árabes Unidos, además de distintas sociedades en el Estado norteamericano de Delaware.

En su último informe anual, la empresa recuerda, no obstante, que "el consejo de administración de ACS aprobó en 2015 la política fiscal corporativa, conforme a la cual procura una relación cooperativa con las administraciones tributarias, basada en la confianza mutua y la transparencia".

La compañía de construcción y servicios se comprometió "a no crear estructuras societarias artificiosas ajenas a la actividad empresarial de la sociedad con la única finalidad de reducir el pago de impuestos, o de conseguir opacidad, así como a no realizar transacciones entre entidades controladas que pretendan la erosión de bases imponibles y el traslado artificial de beneficios a territorios de baja tributación".

De hecho, para la Agencia Tributaria española, las Islas Caimán o Mauricio siguen siendo paraíso fiscal, pero han dejado de serlo en los últimos años Hong Kong, Singapur y Emiratos, que sí tienen esa consideración de paraíso fiscal para otras instituciones. Acciona también ha aumentado ligeramente su presencia en paraísos fiscales. En 2010, el grupo tenía solo dos, una en Gibraltar y otra en Hong Kong. Ahora, sin embargo, la empresa cuenta con seis sociedades dependientes en territorios offshore. Dos en el sultanato de Omán, y una en Singapur, Hong Kong, Trinidad y Tobago y Panamá. Por su parte, Acciona Energía, filial de Acciona, no contaba con entidades en paraísos fiscales ni en 2010 ni actualmente.