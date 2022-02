El aviso de la OMS: estos son los diez mitos más extendidos sobre la variante ómicron

Pese a que, por lo general, en todo el mundo se viene detectando en los últimos días una estabilización de los casos covid-19 originados por la variante ómicron, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha querido salir al paso para desmentir algunos de los mitos que más circulan por todo el globo.

Desde que se comenzasen a notificar los primeros contagios por ómicron, el planeta ha asistido a una escalada de los casos hasta el hecho de que solo en las últimas nueve semanas ha habido más casos oficiales notificados que en todo 2020. También por la mayor facilidad de realizar en la actualidad pruebas diagnósticas, sobre ómicron conviene tener la información clara para no caer en trampas de posibles triunfalismos... o derrotismos.

Así lo considera la OMS que ha elaborado una pequeña guía con diez mitos extendidos por todo el mundo en los que se argumentan sentencias sobre ómicron que pueden resultar veraces... aunque esconden cierta información. Y es que aunque esta variante es similar a otras cepas detectadas de covid-19, tiene algunas características diferentes que pueden ayudar a su distinción temprana.

1. Ómicron es como un resfriado común. Para nada y como se viene detectando desde el principio de la pandemia, aunque puede haber síntomas similares con la covid-19 a los de un resfriado, cualquier presencia de esta es mucho más peligrosa.

2. Los casos de ómicron son siempre leves. La OMS deja claro que aunque por lo general la presencia de esta desviación ha reducido el peligro del coronavirus, debe tenerse muy en cuenta y no subestimarse puesto que puede ocasionar la muerte o dejar consecuencias muy trágicas.

3. Ómicron no genera caos en las hospitalizaciones. Otro mito muy extendido que no es real en cuanto se ve claramente la presión sanitaria de todo el mundo. Aunque es menos peligrosa, ómicron supone un gran número de hospitalizaciones.

4. Las vacunas no sirven contra ómicron. Totalmente falso y una consecuencia de que esta variante sea menos peligrosa se debe al desarrollo de las vacunas, que minimizan los efectos de cualquier coronavirus.

5. Los no vacunados no enferman gravemente de ómicron. Al contrario, una persona no inmunizada siempre presentará mayores riesgos frente a la covid-19 que otra con las pautas completas.

6. Las dosis de refuerzo no sirven contra ómicron. Al igual que con las vacunas, las terceras y cuartas dosis que se están administrando sí sirven para dar al organismo una mayor respuesta inmune contra cualquier tipo de covid-19.

7. Pasar la covid-19 inmuniza frente a ómicron. También una falacia y si algo se ha podido ver en los últimos días es que aquellas personas que pasaron el coronavirus hace tiempo pueden volver a dar positivo... aunque por lo general con menor gravedad en sus casos.

8. Las mascarillas no protegen contra ómicron. Como se está viendo y así se han mantenido obligatorias en la mayoría de países del mundo, el uso de la mascarilla protege contra cualquier virus respiratorio como viene siendo la variante ómicron.

9. BA.2 no se puede detectar. Aunque el sublinaje de ómicron que se viene detectando estos días se conozca como "variante sigilosa", esto no quiere decir que no se detecte en las pruebas de coronavirus su presencia. Sí es más complicada de detectar respecto a otras cepas, aunque como todos los coronavirus se pueden reseñar en diferentes test.

10. Ómicron es un claro síntoma del final de la pandemia. Aunque el camino viene siendo positivo y la menor peligrosidad de ómicron es una señal de que se va por una vía de derrotar al coronavirus, aún queda mucho camino por recorrer para provocar que la pandemia desaparezca cuando está cerca de cumplir dos años desde su decreto.