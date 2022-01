Estas son las condiciones sanitarias para que el coronavirus pase de pandemia a endemia

Desde marzo de 2020 conviviendo en todo el mundo con la pandemia por la covid-19, diferentes países e instituciones empiezan a plantear que esta enfermedad pase a ser una endemia. Es decir, dolencia que afecte a unas determinadas regiones en situaciones muy concretas (como la gripe), y por lo que se encaminaría la sociedad hacia una normalidad similar a la de hace dos años.

Reino Unido ha sido uno de los primeros países que se ha mostrado abiertamente a considerar al coronavirus como una endemia. En un mensaje algo similar al repetido por España, aunque con cierta cautela, entre las medidas más repetidas está el dejar de contabilizar los casos diarios, no hacer tantas pruebas y tratar a la covid-19 como a la gripe.

Una posición que, por ahora, no se contempla desde las altas instituciones europeas como tampoco desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), Francia o Alemania. Aún con mucha precaución, estas instituciones o Estados advierten que la presencia de ómicron es aún muy peligrosa y provoca contagios múltiples que deben seguir vigilando.

La masividad de las vacunas es clave para ayudar a conseguir la endemia

Sin embargo, es en la aparición de la variante ómicron donde está una de las mayores razones para considerar al virus SARS-CoV-2 como una endemia. Su alta expansión aunque menor gravedad está derivando en una mayor inmunidad en todo el mundo que, sumado a las vacunas, invita a pensar ya que no hay que estar constantemente realizando pruebas para detectar positivos.

Una carga de trabajo para el sector sanitario que, de relajarse, permitiría una mayor disposición y no sobrecargar las UCIs o los hospitales. A favor de ello muchas instituciones, sin embargo desde el gremio consideran que es pronto para pensar en una endemia dado que aún quedan muchas personas por vacunar, más en países subdesarrollados, que pueden provocar la aparición de una nueva variante que descontrole los casos.

La OMS considera que no se puede hablar de endemia hasta que no haya un ritmo bajo de contagios en una zona extensa concreta durante un largo periodo de tiempo

Además, para existir una endemia, se debe dar durante un periodo largo de tiempo un ratio de 25 casos por cada 100.000 habitantes en un territorio extenso (por ejemplo toda Europa y no solo España). Condición aún lejana y sobre la que los expertos buscan no poner fechas, si no esperar a una evolución natural del virus.

Casi con imposibilidad de que el coronavirus desaparezca algún día, lo lógico es pensar en que se convertirá en una enfermedad estacional más como puede ser la gripe. Para ello aún queda mucho camino por recorrer y aunque ya se contemplan medidas que miran hacia una endemia, reducir los contagios diarios y aumentar la vacunación pasan como pautas esenciales para alcanzar la ansiada normalidad que ya va camino de cumplirse dos años desde que se perdió.