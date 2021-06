Estas son las multas que la DGT puede ponerte por conducir en chanclas, sin camiseta o con una toalla

Llegó el verano, los viajes a la piscina, la playa o pantanos y, con ello, una de las imprudencias más cometidas durante la temporada estival por los conductores españoles. Pilotar en chanclas, sin camiseta o con una toalla, sea el vehículo que sea, es un acto muy peligroso y por el que la Dirección General de Tráfico (DGT) se empeña en poner el foco con cuantiosas sanciones para evitar su repetido cometido.

La DGT sigue poniendo énfasis en algunos de los riesgos más comunes en verano y que derivan en accidentes de tráfico, pero que a la vez son de los más sencillos de reducir. Si ya en los últimos días ha alertado del corriente despiste por hacer un demasiado uso del GPS, esta vez la imprudencia que se recuerda es el veto a ir en chanclas, sin camiseta o con una toalla entre cuerpo y asiento.

Acciones todas que no están explícitamente prohibidas según el Reglamento General de Circulación, pero que sí pueden acarrear una multa si un agente lo divisa. Y es que, aunque en la ley no se contempla, por ejemplo, que no se pueda pilotar con sandalias, sí que se dice en los artículos 3, 17 y 18 que está penada toda acción que impida la conducción segura tanto para el piloto como para el resto de ocupantes del vehículo.

Por lo tanto, conducir con chanclas siempre que estas no sean totalmente ajustables al pie y se puedan soltar, estará sancionado con la razón del agente por delante. Desde 80 hasta 200 euros, según la DGT considera más o menos grave la infracción, además también puede suponer la retirada de 3 puntos del carnet de conducir.

Ir descalzo o con los pies en el salpicadero también está penado

Misma multa que conlleva ir descalzo, pues se entiende que al igual que las chanclas dificulta la conducción así como ante un accidente o avería puede suponer un percance mayor para el piloto.

Por su parte, el no llevar camiseta o llevar una toalla para evitar que el asiento se moje o se llene de arena también está penado. En este caso con 80 euros, la sanción también puede subir hasta 200 euros y 3 puntos si el agente considera que es una infracción muy peligrosa.

El efecto submarino es el hecho por el que un pasajero sale despedido por debajo de la banda abdominal del cinturón

Basado en los mismos puntos del Reglamento General de Circulación que el ir descalzo o en chanclas, conducir sin camiseta puede provocar quemaduras y heridas en la piel en caso de accidente. Más grave, incluso, puede ser el uso de una toalla ya que facilita el efecto submarino, por el que el conductor o el pasajero que porte la toalla puede salir despedido deslizándose por debajo del cinturón.

Esta última acción es una de las grandes preocupaciones de la DGT en todos los veranos e insiste en ello, así como en no poner los pies sobre el salpicadero pues también facilita el temido efecto submarino. Con hasta 100 euros, la multa también puede recaer en el copiloto u otros pasajeros si son estos los que llevan los pies en alto para una falsa "comodidad".