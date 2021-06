Los efectos secundarios más frecuentes y los nuevos de Pfizer y Moderna, las únicas vacunas aptas para treintañeros

elEconomista Madrid

La campaña de vacunación española está centrada en la inmunización de las personas mayores de 40 años. Sin embargo, varias comunidades autónomas ya han comenzado a citar a los menores de 39 años. Un grupo de edad que suele notificar más efectos secundarios. A continuación, tiene los más frecuentes de las vacunas de Pfizer y Moderna, las únicas autorizadas por el momento. Sanidad todavía debe decidir si da el visto bueno a Janssen.

Qué efectos secundarios tiene la vacuna de Moderna

El Centro para le Control de y Prevención de enfermedades cuenta que los efectos secundarios de Moderna suelen aparecer al cabo de uno o dos días después de vacunarse. Pueden parecerse a los síntomas de la gripe e incluso podrían afectar la capacidad para realizar las actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos días. Los más comunes son:

1. Efectos secundarios en la zona de inyección: dolor, hinchazón y enrojecimiento.

2. Efectos secundarios en el cuerpo: escalofríos, cansancio y olor de cabeza. Además, el documento de la FDA de EEUU también recoge otras reacciones adversas como fiebre, náuseas, vómitos y dolores en articulaciones y músculos.

Qué efectos secundarios tiene la vacuna de Pfizer

El Centro de Información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recoge los efectos secundarios de los que informaban Pfizer y BioNTech en el prospecto de la vacuna.

1. Efectos muy frecuentes: dolor e hinchazón en el brazo del pinchazo, cansancio, dolor de cabeza, muscular y de articulación, escalofríos y fiebre.

2.Efectos frecuentes: enrojecimiento de la zona del pinchazo y náuseas.

3. Efectos poco frecuentes: aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, malestar, dolores en las extremidades, insomnio y picor en el lugar del pinchazo.

Nuevos efectos secundarios de las vacunas de Pfizer y Moderna

Durante la fase de aplicación de las vacunas de Pfizer, el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) registró nuevos efectos secundarios que no aparecían en el prospecto.

1. Erupción cutánea y prurito: el PRAC recomendó que se modifique la ficha técnica y prospecto de la vacuna de Pfizer añadiendo la erupción cutánea y prurito (picor de la piel), como reacciones adversas de aparición poco frecuente (ocurren en menos de 1 de cada 100 personas). Por su parte, la urticaria (erupción de la piel abultada, enrojecida y con picor) y angioedema (inflamación rápida debajo de la piel) deben actualizarse como reacciones adversas que ocurren raramente (en menos de 1 de cada 1.000 personas).

Respecto a Moderna, también se encontró una reacción adversa similar que los investigadores que la describieron llamaron brazo covid.

2. Inflamación localizada con Pfizer en personas que han recibido previamente inyecciones de rellenos dérmicos en la cara: el PRAC también ha concluido que es posible que este efecto se relacione con la vacuna, por lo que se incorporará como posible reacción adversa a la ficha técnica y el prospecto.

Cómo combatir los efectos secundarios de las vacunas

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aconseja explica que la mayoría de efectos secundarios generales son leves, no necesitan de tratamiento y no se prologan más de tres días. No obstante, explica que se pueden tomar medicamentos como Paracetamol, Ibuprofeno o Aspirina bajo recomendación médica. Respecto a los efectos secundario locales, recomienda aplicar un paño limpio, frío y húmedo sobre el área y ejercitar el brazo.