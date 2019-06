Concha Osácar (Azora): "España necesita 2,5 millones de pisos en alquiler y 300.000 millones de inversión"

La fuerte demanda del alquiler, bien por cambio de cultura o bien porque no se puede acceder a la compra de un inmueble, hace que la oferta no cubra las necesidades reales del mercado español. "Para alcanzar la media europea se necesitan 2,5 millones de viviendas, fundamentalmente de precio asequible, lo que supondría una inversión de aproximadamente 300.000 millones de euros en los próximos años, inversión que no es posible cubrir únicamente desde el sector público", explica Concha Osácar, socia fundadora de la gestora Azora. El parque de viviendas en régimen de alquiler se sitúa en nuestro país en el 23%, todavía muy por debajo del 34% de la media europea.

En este sentido, la especialista en inversión que gestiona fondos de terceros enfocados, principalmente, en el sector inmobiliario con un volumen de inversión de 3.000 millones de euros, señala que "está empezando a fluir capital institucional nacional e internacional para financiar nueva oferta que permita solventar el tremendo déficit de vivienda en alquiler".

Teniendo en cuenta que más del 90% del parque en alquiler en España está en manos de particulares, que utilizan la inversión en vivienda como método de ahorro, Osácar señala que "hemos llegado a un punto en el que es necesaria una mayor inversión institucional para suplir el déficit de vivienda y, para atraer a ese capital, necesitamos soluciones y políticas que fomenten y faciliten la construcción de nuevas viviendas destinadas para el alquiler".

Hábitos de consumo

La colaboración público-privada es la vía para solucionar el problema de la oferta. "Para que el sector privado pueda acometer la inversión necesaria para incrementar el parque de viviendas en alquiler se necesita que la administración fomente dicha inversión a través de medidas que promuevan el desarrollo de suelo, agilicen permisos y licencias, medidas fiscales, a través de un marco estable que proporcione la seguridad jurídica necesaria para atraer capital extranjero, etc.", expone la socia fundadora de Azora.

La única manera de suplir esa carencia es la través de la construcción de nueva vivienda, "cuando salimos al mercado vimos claramente esa necesidad, pero en la actualidad el déficit se ha incrementado al aumentar la demanda como consecuencia, entre otros, del cambio en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones, la movilidad laboral y la mayor dificultad para acceder a la propiedad de viviendas".

Aunque las cifras europeas se mantienen lejos, Osácar destaca que se ha visto un interés de inversores institucionales en tomar posiciones a largo plazo como ocurre en el resto del Viejo Continente, fomentando así el Build to Rent.

Entre los planes de crecimiento de Azora para cumplir las expectativas de sus accionistas para los próximos años, su socia fundadora apunta que la gestora trabaja en la identificación de nuevas oportunidades de inversión en proyectos a largo plazo, "donde el capital institucional es escaso y donde podemos añadir valor para nuestros accionistas a través del reposicionamiento y una gestión activa del patrimonio. Estamos interesados en negocios relacionados con el sector residencial, hoteles, oficinas, logística y tercera edad. Desde nuestro nacimiento en 2004, nos han confiado más de 3.000 millones de euros de capital, y trabajamos tanto con inversores nacionales como internacionales".

Azora destaca por tener una nutrida cartera de viviendas en alquiler y ser pioneros en el sector. El Grupo Azora gestiona cerca de 14.000 viviendas en alquiler distribuidas en toda la geografía española. En el año 2004 se lanzó el fondo Lazora, especializado en la vivienda protegida en alquiler, "en un momento en el que prácticamente solo se construía vivienda para la venta. Vimos una clara necesidad de mercado en el que la oferta de vivienda en alquiler era muy reducida, y particularmente la vivienda asequible era, y sigue siendo, casi inexistente. Con Lazora nos anticipamos, ofreciendo un producto diferente y de calidad y en el que seguimos creyendo fielmente y continuaremos invirtiendo de la mano de grandes inversores institucionales internacionales", concluye Osácar.

La última gran operación que han llevado a cabo es la alianza entre Azora, CBRE y Madison International Realty. El año pasado CBRE y Madison compraron la totalidad de la cartera de Lazora con cerca de 7.000 viviendas y comprometieron capital adicional para continuar invirtiendo en el segmento y aumentar el tamaño de Lazora.

"Desde el cierre de la alianza hemos comprometido más de 200 millones en varios proyectos que suman cerca de 1.200 viviendas en las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Valencia", señala la experta, quien añade que en los próximos meses, "continuaremos invirtiendo en la adquisición de proyectos llave en mano y portfolios o paquetes de viviendas ya construidos que se destinarán al alquiler. Tenemos un amplio pipeline bajo análisis y esperamos doblar la inversión a lo largo de este ejercicio".