Soy casero y mi inquilino no me ha pagado este mes de alquiler, ¿puedo desahuciarlo? Un experto en derecho tiene la respuesta

El temor a los impagos se ha disparado, especialmente en el mercado del alquiler. Muchos propietarios optan por tener su piso cerrado antes que arriesgarse a firmar con un inquilino que podría dejar de pagarles en cualquier momento, de ahí que los requisitos para alquilar sean cada vez más y más exigentes, sobre todo en lo referente a los ingresos.

Precisamente hablando de dinero, la relación entre casero e inquilino puede volverse tensa cuando, de repente, deja de pagar. Es entonces cuando surge la pregunta: ¿Puedo desahuciar a mi inquilino por el impago de un mes de renta? La respuesta rápida es que no, pero como con todo, hay matices. Lo explica el experto en derecho y abogado especializado en desahucios Eduardo Fernández.

"Hasta el 3 de abril de 2025 se podía poner una demanda de desahucio solo con un mes de renta impagada, pero yo siempre recomendaba no hacerlo", cuenta Fernández en uno de sus últimos vídeos de TikTok. Cabe mencionar que fue precisamente a partir de esta fecha que empezaron a celebrarse los juicios rápidos para desalojar a okupas con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia, publicada en enero en el BOE.

No obstante, abreviar este procedimiento no afecta a aquellos inquilinos que dejan de pagar la renta, como es el caso que estamos tratando. Aún así, el letrado admite que hasta abril recomendaba no denunciar por un solo mes de impago "porque cualquier pequeño imprevisto podía costar muy caro al propietario" y siempre pensaba que era mejor poner la demanda con al menos dos meses.

Cómo actuar a partir de ahora

Ahora bien, tras el 3 de abril de 2025 las tornas cambiaron. Antes era no recomendable hacerlo, ahora es "totalmente imposible". "Primero hay que iniciar la fase previa amistosa negocial a la demanda", explica Fernández, que matiza que "con un mes de deuda como mucho se puede iniciar esa fase previa, nunca poner la demanda".

Lo más aconsejable en este momento para propietarios cuyo inquilino les debe un mes de renta es que esperen a la primera semana del segundo mes "puesto que casi todos los contratos vencen del 1 al 5 o al 7 y cuando se deban dos meses ya puedes actuar e iniciar esa frase previa", sentencia.