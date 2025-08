Un abogado laboralista advierte de que las mutuas están llamando a trabajadores de baja médica: "No ignores la cita, puedes perder la baja"

En muchas ocasiones, cuando un trabajador coge una baja médica dedica todo el tiempo a recuperarse y cuando tiene algún requerimiento médico todo tiene lugar a través de los canales habituales de la sanidad pública. Pero no siempre es así e incluso en estos supuestos podemos recibir llamadas de alguna mutua.

Lo ha contado el abogado laboralista Víctor Arpa en su canal de TikTok, en el que ha llamado la atención sobre un hecho: que las mutuas están llamando a trabajadores que están dados de baja médica por la Seguridad Social, una llamada que no se puede desatender porque, si la ignoramos, puede conllevar nuestra pérdida de la prestación por incapacidad temporal.

Aunque Arpa reconoce que aunque "las mutuas controlan las bajas por accidente laboral y enfermedad profesional", ahora "muchas empresas contratan con la mutua también las contingencias comunes, que son las bajas por enfermedad común o accidente no laboral".

Esto significa que "si tu empresa lo tiene contratado, la mutua paga tu baja y también puede hacer seguimiento médico". Y en este contexto, claro está, pueden llamar al trabajador para que se someta a una revisión de su baja. Además de eso, pueden pedir informes médicos o proponer el alta a la Seguridad Social, aunque no está entre sus competencias dar el alta a los ciudadanos.

Arpa advierte de las obligaciones que tiene el trabajador en el caso de que llame la mutua: "Si te citan debes ir, si no te presentas sin justificarlo pueden cortarte la prestación". Queda fuera de esta obligación seguir los tratamientos que puedan ofrecer al ciudadano, que son opcionales.

Debido a la importancia de este trámite, el abogado insiste en que el trabajador no debe despistarse y ha de hacer caso a ese llamado de la mutua: "Si te llaman, no ignores la cita, puedes perder la baja. Los tratamientos son opcionales, pero las revisiones no"

Además, y en paralelo a esa solicitud de revisiones y propuestas de tratamientos, Arpa afirma que "la mutua puede ofrecerte pruebas o rehabilitación, pero siempre con tu consentimiento y autorización del médico de cabecera".

Cuánto se cobra con la mutua si estás de baja médica

Lo que no va a cambiar bajo ningún concepto es la cuantía de la prestación de incapacidad temporal, el dinero que recibe el trabajador cuando está de baja y que viene a cubrir su pérdida de ingresos por no poder trabajar.

"Cobrarás lo mismo que si fuera por la Seguridad Social. Los tres primeros días no cobras nada, del cuarto al veinteavo se cobra el 60% y a partir del día 21 el 75%. Si tu convenio mejora esto, puedes cobrar hasta el 100%", culmina Arpa.