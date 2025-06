Miguel Arcángel, gestor inmobiliario, sobre los inquilinos que se quejan del precio de los alquileres: "Que trabajen y no salgan de fiesta todos los sábados"

El mercado del alquiler es ya tan competitivo que muchas personas se están viendo obligadas a ampliar su presupuesto a la hora de buscar vivienda. Y aunque la oferta ha comenzado a remontar tras un año de caídas, lo cierto es que no es capaz de seguirle el ritmo a una demanda que no hace más que crecer. De hecho, muchos propietarios prefieren alquilar su piso por habitaciones para sacarle más rentabilidad vista la situación actual.

Es a lo que se dedica Miguel Arcángel, gestor inmobiliario, que controla más de 200 habitaciones y conoce de primera mano el problema de la vivienda que afronta nuestro país, que tanta polémica despierta. De hecho, en uno de sus últimos vídeos de redes sociales aborda precisamente este tema, el de los inquilinos que se quejan del alto precio de los alquileres.

Arcángel es contundente: "Que se pongan a trabajar". Así de tajante se muestra con los que protestan contra la situación habitacional que atraviesa España, poniéndose a él mismo como ejemplo. "El tema, como todo en la vida, está en buscar soluciones y no buscar problemas", continúa a la vez que se pregunta por qué la gente no se compra un piso, por qué no tienen ahorros, a lo que se responde: "Porque prefieren salir de fiesta los sábados, los viernes y los domingos, no se puede estar en todo en la vida, hay que priorizar cosas".

La polémica está servida

Pero no es la primera vez que el gestor arma revuelo con sus polémicas declaraciones. En otra ocasión fue duramente criticado por explicar la razón por la que es mejor quitar el salón a la hora de alquilar un piso. "Eliminas un espacio común que podría ser un foco de fiesta", razonaba en esta ocasión.

Y es que cada vez son más los propietarios que deciden reformar el piso añadiéndole una habitación más suprimiendo el salón, dado que lo consideran un espacio inútil e innecesario y así pueden aumentar su rentabilidad al alquilar un espacio extra. "Además, el tipo de público que tenemos son estudiantes y trabajadores que no necesitan distracciones", reclama Arcángel.

Al final del día son personas que "lo que quieren es descansar y dormir", algo que pueden hacer perfectamente en su habitación.