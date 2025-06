Gonzalo Bernardos, experto en economía, sobre la masificación turística: "Se quejan de que vengan a España pero viajan varias veces al año, que se queden en su casa"

Próximo destino: España. Es lo que escucharán los millones de viajeros que recibirá nuestro país durante el próximo verano, que se estima será de récord. En los últimos años el turismo se ha convertido en la principal fuente de ingresos de la economía española, tanto que durante 2024 el gasto se elevó un 16% hasta alcanzar los 126.000 millones de euros, incrementándose igualmente el número de trabajadores del sector, que alcanzó los 2,6 millones de afiliados en diciembre de ese mismo año.

Dónde empieza el problema

Pero a pesar de estas excelentes cifras, no son precisamente pocas las tertulias en las que el modelo turístico español es el protagonista, y no por un buen motivo. Miles de ciudadanos lo ven insostenible y culpan a los extranjeros de incentivar la masificación de lugares como Valencia, Málaga o Canarias, que ven como sus barrios se llenan de pisos turísticos para alojar a esta ingente cantidad de visitantes.

Aunque esta es solo una parte de la historia, los hay que opinan todo lo contrario, como el economista y profesor universitario Gonzalo Bernardos. En uno de sus mensajes publicado en la red social 'X' (antigua Twitter), denuncia estar harto de las personas de doble moral, que se quejan del turismo pero que se pasan el año viajando.

"¿Por qué no se aplican ellos lo que dicen y se quedan en su casa?"

Y la polémica no tardó en llegar. "Se quejan de que los turistas vengan a España, pero ellos van varias veces al año al extranjero", escribía Bernardos, que recibió múltiples respuestas tanto de un lado como del otro. Mientras unos claman que la solución está en encontrar el punto medio para mantener contentas a ambas partes, otros aseguran que están hartos de vivir en un barrio que parece un parque de atracciones para los turistas.

Estoy harto de leer tuits de personas con doble moral. Se quejan de que los turistas vengan a España, pero ellos van varias veces al año al extranjero. ¿Por qué no se aplican ellos lo que dicen y se quedan en su casa? — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) June 11, 2025

Los medios británicos recomiendan no viajar a España

La presión ciudadana contra el turismo masivo ha provocado que múltiples medios extranjeros estén pidiendo a sus ciudadanos que no viajen a España, dado que podrían no ser bien recibidos. Es lo que denuncia en el medio inglés 'My London' Steve Heapy, el consejero delegado de una conocida aerolínea, que percibe como la población local española está rechazando a los turistas británicos, entre otros, acusándoles de la presión demográfica y del encarecimiento de la vivienda.

De hecho, ya han habido varias manifestaciones en lugares como Barcelona y Tenerife, donde abundan los mensajes de "turistas fuera". Es más, hace poco se reveló que el archipiélago canario recibió en 2024 a 17,7 millones de turistas, los mismos que recibieron Brasil y la República Dominicana, una comparativa que evidencia la masificación que sufren las islas, que ya se han manifestado varias veces al grito de "Canarias tiene un límite".

