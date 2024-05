Así es la casa prefabricada que se puede instalar "legalmente" en un suelo rústico

Con la pandemia del Coronavirus y el auge del teletrabajo, miles de familias decidieron escapar de las grandes ciudades y dirigirse al campo o a sectores rurales para emprender sus vidas. Con este éxodo, también creció la tendencia por las casas prefabricadas. Pero, ¿se puede instalar una vievienda de este tipo en sueños rústicos?

Los fabricantes de este tipo de viviendas industriales aumentaron la oferta en sus catálogos con modelos renovados, modernos, autosostenibles, de fácil instalación y, en algunos casos, móviles, como el caso de las 'mobil home'.

Sobre estas últimas, posen ciertas ventajas respecto de las casas prefabricadas convencionales, a la hora de intentar instalarlas en un suelo rústico, ya que poseen ciertas características que les permiten "esquivar" las regularizaciones legales municipales sobre las edificaciones.

Suelos no urbanizables y excepciones

"Un suelo o terreno rústico es una parcela calificada por la ordenación territorial como no urbanizable. También se conoce suelo rural y se caracteriza por carecer de las infraestructuras urbanísticas y de abastecimiento básicas. Por ejemplo, alcantarillado, paso rodado, agua, alumbrado, etc.", explica el portal Idealista. Sin embargo, existen excepciones que permiten que se pueda instalar una casa prefabricada móvil en suelo rústico gracias a un "vacío legal".

Sanciones

"Instalar una 'mobil home' sin licencia municipal en suelo rústico u otro tipo de terreno, puede dar lugar a dos procedimientos sancionadores; uno por la propia falta de licencia y otro que puede acabar en demolición, en el caso de entender que se debe restaurar el suelo a su situación anterior a la instalación", añade.

Lo claro es que no se pueden construir viviendas en este tipo de suelo, ya sean prefabricadas o no, salvo que "estén destinadas a actividades agrícolas y ganaderas y que el terreno tenga determinada superficie y orografía", detallan en Idealista, y agregan que dependerá exclusivamente de la comunidad autónoma.

¿Qué es una 'movil Home'?

Sobre las 'movil home', César García, director de Acounsel abogados, señala que es "una casa prefabricada móvil que se puede reubicar y transportar porque está dotada de un chasis y de ruedas, en algunas ocasiones. En principio, este tipo de viviendas están catalogadas como bienes muebles, pero también se les puede considerar como edificación, ya que precisan de servicios y, por tanto, requieren licencia urbanística municipal".

La autosuficiencia es la "clave"

Pero, ¿y que una casa prefabricada movil que no requiera obras? Depende. Una de las claves está en la "autosuficiencia". Si es capaz de autoabastecerse, sería lo mismo que una "caravana".

Una casa de estas características, con autosuficiencia en su estructura, no requiere ni obra ni cimentación. Que tenga paneles solares, depósitos de agua, sistema de reciclaje de vertidos. "Este tipo de casa aprovecha un vacío legal, ya que se puede reubicar, pero, finalmente, su legalidad sobre un suelo rústico dependerá de la comunidad autónoma de la finca", argumenta el portal inmobiliario.

Legislación en cada CCAA

"La posibilidad de ubicar una casa prefabricada móvil en suelo rústico depende de la legislación aplicable en cada comunidad autónoma, pues cada una de ellas puede marcar diferencias en cuanto a parcela mínima, volumen de edificabilidad, altura de la vivienda, etc. Por lo tanto, no podemos generalizar sobre si se puede o no instalar una casa móvil en suelo rústico", explica García.

En este contexto, Ignacio de la Vega, arquitecto del estudio de la Vega Canolasso, señala que "hay terrenos rústicos en los que se puede construir una vivienda, sea o no prefabricada. Hay casos concretos, como en los campings, que estas tienen que ser casas móviles. Lo normal es que el tema de las 'mobil homes' no esté regulado, por lo que es algo alegal. Habitualmente, si se trata de algo pequeño es fácil justificarlo como bien mueble, pero, al no estar regulado, queda a juicio del técnico que, en el supuesto de que alguien te denuncie, pueda generar un problema, que en este caso sería moverla".