Hackeo a la Universidad Complutense de Madrid: roban los datos personales de miles de estudiantes

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) acaba de informar a sus estudiantes y exestudiantes que han sufrido un hackeo que ha expuesto y filtrado los datos personales de miles de usuarios que realizaron prácticas en empresas durante su tiempo en el campus.

La UCM ha alertado esta mañana mediante un correo electrónico masivo a todos sus estudiantes y exestudiantes de que han sufrido un ataque informático en las aplicaciones que gestionan las prácticas de estos en empresas.

Al parecer, todos aquellos estudiantes que durante su carrera universitaria hubieran realizado prácticas están en riesgo de haber sufrido este robo de datos personales como nombre, dirección postal, fecha de nacimiento, titulación realizada, correo electrónico, DNI/pasaporte. Y en algunos casos concretos, se ha podido filtrar incluso documentación acreditativa de esos datos.

La Universidad ha declarado que no les consta que se hayan filtrado todos los datos que estas apps tienen registrados, además de que en muchos casos la información robada no es completa por lo que puede que no sea tan efectiva para los ciberdelincuentes.

A su vez aseguran de que no tienen constancia de que se hayan filtrado las contraseñas en ningún momento, no obstante, por seguridad están recomendado a todos los estudiantes de que modifiquen sus claves.

Las consecuencias y alcance de la filtración de esta información no está definida y la UCM ya ha interpuesto la correspondiente denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía.

La Universidad Complutense de Madrid anuncia haber sufrido un ataque informático y un posible robo masivo de datos de sus estudiantes pic.twitter.com/9tGL0soJ1T — Dani Domínguez (@DaniDominguezRo) May 10, 2024

Con intención de mantenerte informado, la UCM ha habilitad una página web específica para los afectados donde proporcionan información con los avances en la investigación y demás aspectos pertinentes. Al mismo tiempo también han puesto a la disposición de los afectados un apartado de correo electrónico afectados@ucm.es., para responder a dudas o cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con el incidente.

Iremos ampliando conforme la información sobre lo ocurrido vaya actualizándose.