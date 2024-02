Compran una casa prefabricada en Amazon y la enseñan: esto es lo que tienes por 36.000 euros

Amazon es el portal de ecommerce más grande y popular del mundo, en él los usuarios pueden comprar prácticamente cualquier producto que se les venga a la cabeza ya que la variedad es tanta que hay artículos que nunca se te habrían ocurrido que podrías comprar en esta plataforma.

Y con la situación de la vivienda tal y como está, en la que los precios para comprar una vivienda están desórbitados cada vez son más personas (sobre todo las más jóvenes) las que buscan nuevas alternativas para vivir que sean accesibles.

Entre las alternativas más populares, las casas prefabricadas se han puesto muy de moda, y este grupo de youtubers llamados Unspeakable ha decidido comprarse una casa prefabricada y expansible por Amazon y les ha costado 38.999 dólares, algo más de 36.000 dólares.

Tal y como muestran en el vídeo, esta casa viene metida en una supercaja y prácticamente no hay que montar nada, ya que como decíamos es expansible, por lo que al abrirla tan solo hace falta mover y desplegar sus partes para conseguir esta casa al completo.

Según indican las medidas de Amazon, esta casa prefabricada tiene unas dimensiones de 5,8 metros de largo por 6 metros de ancho y una altura de 2,4 metros una vez está extendida al completo. Una vez se haya expandido al completo, nos encontramos con que es todo una gran habitación y otra más pequeña donde hay un baño y ducha funcional.

Vídeo YouTube

A su vez, también tiene para conectar la corriente de luz, y como se puede apreciar en el video permite tener todo tipo de dispositivos enchufados y funcionando con total normalidad. Entre los otros aspectos que la compañía anuncia en Amazon, destaca que señalan que esta casa aguanta cargas de viento de hasta 113 km/h y que recomiendan enormemente sellar las patas de la construcción con cemento para lograr la estabilidad máxima.

También recomiendan que no te quedes dentro si hay condiciones climáticas extremas (tormentas, tornados, huracanes, inundaciones, tormentas de nieve, etc.). Por ahora este producto no está disponible y ni si quiera sabemos si los vendedores podrían hacer envíos a España, además que tan solo tiene tres reseñas, eso sí, todas con la valoración más alta y con recomendaciones para comprarse una.

Amazon vende de todo, pero ya comprarse una casa parece otro nivel, ¿tú te aventurarías a comprar una de estas casas prefabricadas extendibles?