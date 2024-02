Gran mudanza en el sector farmacéutico: MSD traslada su sede a un edificio de Árima en Madrid

Gran mudanza en el sector farmacéutico. El gigante estadounidense MSD cambiará de sede en Madrid y se instalará en uno de los edificios de oficinas más punteros a nivel de eficiencia y sostenibilidad de la capital, según han confirmado a elEconomista.es distintas fuentes del mercado inmobiliario.

Concretamente, la compañía con sede en Nueva Jersey trasladará su cuartel general en España al Edificio Botanic, propiedad de la socimi Árima, con la que ha firmado un contrato a largo plazo para arrendar todo el inmueble.



La farmacéutica cambia de edificio pero no de barrio, ya que el inmueble se encuentra en el número 42 de la calle Joséfa Valcarcel, mientras que su actual sede está en el número 38, ambos en el eje urbano y muy corporativo de la M30, muy próximo a la calle Arturo Soria y con acceso rápido al aeropuerto.



El edificio Botanic fue la antigua sede del Grupo Planeta en Madrid. Árima, que no ha querido hacer declaraciones sobre la operación de arrendamiento, adquirió el activo en 2019 y ha llevado a cabo una rehabilitación integral del mismo.



Este proyecto se ha convertido en el buque insignia de la socimi. Con casi 10.000 m2 repartidos en nueve plantas y más de 220 plazas de parking, Botánic cuenta además con un vestíbulo de acceso cubierto de más de 200 m2.

Un edificio icónico en la era post Covid



Su nombre no es casual, ya que se trata del primer edificio de oficinas de Madrid que cuenta con un jardín botánico, siendo el tercero más grande de la capital. Además, el inmueble ofrece luz natural en el 90% de los puestos de trabajo. Esto es así gracias a que dispone de un 30% más de fachada en comparación con un edificio de oficinas convencional.



Botanic cuenta con un sistema de control de acceso rápido con escáner biométrico y control de temperatura que reduce los tiempos de espera en un 90%. El inmueble ha logrado las más altas certificaciones y se proyecta para obtener las certificaciones WELL Gold, WELL Health and Safety y LEED Platinum.

Así, cuenta con sistemas de filtración, purificación y monitorización del aire, lo que permite una reducción de partículas contaminantes incluyendo virus y bacterias, en el aire y control de humedad y temperatura.

Todas estas características le posicionan en el mercado como uno de los mejores edificios de oficinas de Madrid y especialmente apto para ser la sede de una gran multinacional como MSD, ya que este tipo de compañías cuentan con unos criterios de ESG muy estrictos y elevados a la hora de seleccionar sus sedes, que suelen ser similares en todos los países donde están presentes.