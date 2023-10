Barcelona ya no tiene distritos accesibles para alquilar y en Madrid solo hay dos

"La mitad de lo que gano es para pagar el alquiler. Mi capacidad de ahorro es prácticamente nula y no me planteo buscar otro piso porque los precios no dejan de subir". Es el testimonio de Ángela, una joven profesional de 34 años que reside en el distrito madrileño de Vicálvaro. Paga 780 euros por un piso de 54 m2 en el que vive sola. "Estoy pensando volver a casa de mis padres porque así no se puede vivir", dice. Y como ella, muchas personas más que ven como el pago del alquiler se come buena parte de sus ingresos.

La situación es especialmente compleja en los grandes mercados del país. De hecho, todos los distritos de Barcelona han superado el esfuerzo recomendado para alquilar casa (a partir del 30% se considera sobreesfuerzo), y en Madrid solo hay dos distritos que se consideran accesibles: Chamartín y San Blas.

Todas las zonas de Madrid y Barcelona superan de largo la tasa de esfuerzo para alquilar a nivel nacional, que cerró agosto en el 36,5%, frente al 30,6% del mismo mes del año anterior, según estimaciones de Fragua. El software del mercado inmobiliario calcula la tasa de esfuerzo teniendo en cuenta el precio medio de los alquileres al mes y la renta neta familiar que elabora y actualiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Madrid, el esfuerzo para alquilar una vivienda ha crecido de un año a otro en la mayoría de los distritos. Sin excepciones. Lo ha hecho presionado por la incesante escalada del precio de las rentas -en máximos históricos- y la merma del poder adquisitivo de los ciudadanos -erosionado por le elevada inflación-. Así las cosas, actualmente las tasas de esfuerzo más altas de la capital se registran en los distritos Centro (62,65%), Villa de Vallecas (56,68%), Salamanca (53,36%) y Vicálvaro (46,09%). También superan la barrera del 40% en Retiro (45,30%), Chamberí (43,79%), Barajas (42,97%) y Fuencarral (40,54%). Por el contrario, las personas que quieran alquilar casa tienen que hacer menos esfuerzo económico en los distritos de San Blas (29,8%) y Chamartín (29,11%).

Un análisis más detallado de la ciudad desvela que en el distrito Centro -el menos accesible- el precio medio del m2 llega a 20,06 euros, el 71,05% de las viviendas están ocupadas por dos o más personas y un 28,95% solo por una. En cuanto al perfil demográfico, la mayoría de habitantes tiene una edad media de 43 años mientras que el porcentaje de población joven entre 20 y 30 años es de tan solo el 11,35%, y un 26,65% de sus habitantes tienen estudios universitarios. El 21,16% de las personas que viven en este distrito lo hace en régimen de alquiler.

"El perfil mayoritario de los que alquilan son jóvenes que comparten piso y que están en sus últimos años universitarios y primeros de vida profesional. No encontramos una dimensión importante de familias que viven en régimen de alquiler, más bien parejas sin hijos y, además, un perfil de personas internacionales", explica Alejandro Bermúdez, CEO y Co-Fundador de Atlas Real Estate Analytics.

En cuanto a las características de las viviendas del distrito Centro, en alquiler priman los pisos en buen estado o para reformar y muy poca (casi ninguna) obra nueva. "Se trata de viviendas principalmente de 1 y 2 dormitorios, seguidos por estudios y viviendas de 3 dormitorios. Es decir, viviendas de un tamaño normal o reducido (menos de 100 m2)", añade Bermúdez.

En Villa de Vallecas, el segundo distrito menos accesible, el metro cuadrado se paga a razón de 13,56 euros. En esa parte de la ciudad hay una clara diferenciación entre el casco antiguo y el ensanche, que se agrupan dentro del mismo distrito. La edad media de los residentes es de 38 años y el 78% de las viviendas están habitadas por 2 o más personas. Es una zona mucho más residencial y de familias, que el distrito Centro, de hecho, el porcentaje de personas jóvenes de entre 20 y 30 años llega al 11,70%.

"En Villa de Vallecas predomina más el régimen de compraventa, dado que únicamente 12,06% lo hace en régimen de alquiler. Destacamos un perfil de alquiler centrado más en primeras viviendas para familias, con más espacio en sus viviendas y mayores facilidades", apunta el CEO y Co-Fundador de Atlas Real Estate Analytics.

¿Y cómo son las viviendas en Villa de Vallecas? Por lo general, están en buen estado y son de obra nueva, principalmente de 2, 3 y 1 dormitorio. También hay oferta de estudios y viviendas de 4 dormitorios. El tamaño de las casas es mayor al centro, pero también de carácter "modesto", dice el experto.

Ciutat Vella, a la cabeza

En Barcelona, los distritos menos accesibles para alquilar casa son Ciutat Vella y Sants-Montjuic, con una tasa de esfuerzo del 73,57% y 71,53%, respectivamente. Le siguen San Martí (59,55%), Sarrià-Sant Gervasi (59,26%), Eixample (58, 55%) y Gràcia (51,66%). La tasa de esfuerzo más reducida -aunque supera lo recomendado- es las de Les Corts (36,30%). Precisamente, esa zona de la Ciudad Condal fue la única donde el acceso a la vivienda ha bajado de un año a otro.

En cuanto a Ciutat Vella, según el análisis del software del mercado inmobiliario, un alto porcentaje de su población vive en régimen de alquiler (34,64%) y más del 60% de las viviendas están habitadas únicamente por 1 o 2 personas, no familias.

Además, el 45,86% de los habitantes tienen estudios universitarios. "Principalmente es una zona de personas jóvenes por debajo de los 45 años, con carreras profesionales muy avanzadas, y sin hijos", concreta Bermúdez. En cuanto a las características de los inmuebles, priman las casas de 1 y 2 dormitorios, de tamaños muy reducidos, 50 m2 y 70 m2 respectivamente. "Las viviendas ese encuentran en buen estado y para reformar", añade. En esta zona de la capital catalana el 24,59% de la población vive de alquiler y más del 60% de sus viviendas están habitadas por 1 o 2 personas. La edad media es de 41 años, si bien su pirámide poblacional es mucho más joven que la de Ciutat Vella y se centra entre los 20 y los 45 años.

En relación a las viviendas, hay más oferta de obra nueva y vivienda en buen estado, con alquileres de 2, 3 y 1 dormitorio respectivamente, con tamaños que oscilan entre los 84 m2 y 50 m2.