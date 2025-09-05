Ayuso carga contra Óscar Puente por las incidencias ferroviarias: "Pasa porque ponen a los más inútiles al frente de las administraciones"

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este viernes las incidencias ferroviarias que se están produciendo en España y ha sostenido que eso pasa "porque ponen a los más inútiles al frente de las administraciones", en clara alusión al ministro de Transportes, Óscar Puente.

"Antes ponían a la gente con rigor, se ponía a la gente profesional. Ahora se pone al más activista, aunque sea el más inútil, aunque arruine cada organismo público que toca", ha lanzado la dirigente madrileña durante la inauguración del curso político del PP madrileño, en Arganda del Rey.

A su parecer, "la ideología lo puede todo en el Gobierno de Sánchez". "Cuatro de cada diez trenes este verano o se han quedado directamente averiados y no han salido, o han llegado con retraso, pero están su mejor momento. Vamos que van a poner piscolabis en mitad del camino para todos los trenes que se quedan tirados... Y te dirán que va fenomenal, nunca habíamos puesto bocadillos en mitad de una vía", ha ironizado.

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sostenido que la quita de la deuda de las comunidades autónomas del Gobierno busca "endosar las deudas" de la "malversación" del independentismo "a todos los españoles" y ha criticado que busquen con ella enfrentar a las autonomías gobernadas por el PP. La quita es "tan urgente como el cambio climático" para el presidente del Gobierno pero ha tenido "siete años" y no ha hecho "absolutamente nada", ha ironizado.

"Si era una necesidad imperiosa del pueblo de Cataluña, al que han arruinado con decisiones también corruptas a manos del independentismo... ¿Siete años para no haber hecho nada de esto y que nos digan que esa quita es fundamental ahora? A ver si va a ser que también lo necesitan para seguir sufragando lo que viene a continuación", ha trasladado.

Para Ayuso, "la quita es endosar las deudas de su malversación al resto de los españoles". "Se llama quita pero porque nos lo quitan a todos los demás, a todos los españoles que le pagamos al independentismo para que siga cometiendo crímenes", ha trasladado la dirigente madrileña, ante el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y alrededor de 1.200 personas.

En este punto, ha afeado además que con esta cuestión busquen "el enfrentamiento entre comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular". "Pero, presidente, qué mal les ha salido", ha espetado para a continuación reivindicar los dirigentes 'populares' saben que "la confianza está en los mercados, en tener las cuentas saneadas, en saber lo que cuesta pagar impuestos que salen del bolsillo de todos los ciudadanos".

Y saben, según ha trasladado, "que las deudas son una estafa, especialmente para las nuevas generaciones, porque los jóvenes van a heredar unas deudas que les va a comprometer el futuro y no van a poder en el futuro tomar muchas decisiones porque van a recibir una España profundamente endeudada porque Pedro Sánchez necesitaba estar al frente".

"Una nación paralegal"

Ayuso ha sostenido que lo que quieren es "fabricar una nación paralegal, a la cara, ya sin urnas de cartón, ya sin proceso". "A la cara están fabricando una república federal plurinacional. Están creando la nación catalana a la cara, ya ni siquiera lo esconden", ha sostenido.

Para ello, la jefa del Ejecutivo regional ha indicado que necesitan "instituciones paralelas", "expulsar al Estado", crear "una televisión pública, la tercera, la dos solo en catalán" con el dinero de todos.

"Están fabricando una nación, ¿y toda nación qué tiene? Una televisión pública, unas fuerzas y cuerpos de seguridad propias, una hacienda propia, una caja propia, unos funcionarios propios, puertos del Estado, que es lo que quieren, sus Cercanías...", ha expuesto.

Ayuso ha apuntado que quieren que el día que gobierne el PP no tenga "más que tragarse el engrudo que ellos mismos han fabricado" y digan que quieren "revolver las calles", un "nuevo proceso" y que es este partido el que no quiere "la convivencia". "No hay nada más autoritario que mirar para otro lado y permitir que con impunidad se rompa España, se ataquen los derechos de todos los catalanes", ha remarcado