Línea 6 de Metro de Madrid: consulta las estaciones reabiertas y el nuevo tramo cerrado a partir de este sábado

A partir del sábado 6 de septiembre de 2025, la línea 6 de Metro de Madrid reabre el tramo que, hasta ahora, permanecía cerrado por obras. Sin embargo, al mismo tiempo, hay que saber que se cerrarán las estaciones que, hasta ahora, permanecían operativas, por lo que la Comunidad de Madrid afronta un nuevo reto con la vuelta al trabajo y a las clases después de las vacaciones de verano.

Concretamente, será en la noche de este viernes cuando se pondrá en marcha el operativo de la segunda fase de las obras para la automatización de la Línea 6 de Metro, con la reapertura del tramo entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro, cerrado desde el pasado 31 de mayo, y el cierre del arco este, entre Moncloa y Legazpi, hasta el próximo 31 de diciembre, tal y como recoge Europa Press.

Mapa de las estaciones afectadas por obras

Metro de Madrid ha distribuido un mapa de la línea 6 en el que se pueden ver las dos fases de obras, las fechas en las que se llevarán a cabo y las estaciones que se mantienen abiertas y cerradas en cada caso:

Mapa de las obras de la línea 6 y las estaciones afectadas. / Foto: Metro de Madrid

Estaciones que reabren a partir del sábado

Al tratarse de una línea circular, son muchas las personas que no saben qué estaciones de los mencionados tramos estarán operativas y cuáles no. Así, estas son las estaciones que, a partir del sábado 6 de septiembre, retoman la circulación y estarán operativas:

Argüelles

Príncipe Pío

Puerta del Ángel

Alto de Extremadura

Lucero

Laguna

Carpetana

Oporto

Opañel

Plaza Elíptica

Usera

Estaciones cerradas a partir del sábado

Por el contrario, a partir del día 6 estarán cerradas e inoperativas, estas estaciones de la línea 6:

Arganzuela-Planetario

Méndez Álvaro

Pacífico

Conde de Casal

Sainz de Baranda

O'Donnell

Manuel Becerra

Diego de León

Avenida de América

República Argentina

Nuevos Ministerios

Cuatro Caminos

Guzmán el Bueno

Vicente Aleixandre

Ciudad Universitaria

Moncloa y Legazpi serán las dos estaciones abiertas como cabeceras de la línea 6, al permanecer el resto de la línea cerrada. Por lo tanto, serán cabeceras del tramo que estará operativo.

Alternativas de transporte

La EMT de Madrid ha informado de una asignación de autobuses que alcanzará un máximo de 53 autobuses para dar respuesta a esta nueva fase de las obras de la línea 6 con:

Un servicio especial para cubrir el arco este de la línea (entre Legazpi y Moncloa)

Uno nocturno para cubrir el otro arco de la línea circular (entre Moncloa y Legazpi)

Una lanzadera entre las estaciones de Cuatro Caminos y Moncloa

El mantenimiento de recorrido y horario de la línea 180

El recorrido del servicio especial del arco este (SE6) cuenta, entre ambas cabeceras de línea, con 15 paradas intermedias en cada sentido ubicadas en las proximidades de las estaciones de Metro cerradas por obras. Comenzará el 6 de septiembre y contará con una frecuencia de paso en días laborables de 3-4 minutos entre las 6:00 y las 22.00 h; de 3-5 minutos entre las 22:00 y las 00.00 h y, de 5-7 minutos entre esta hora y el fin del servicio. En cuanto al primer y último servicio, el primero se prestará, en sentido Moncloa, a las 6:05 h con salida desde Legazpi, y el recorrido Méndez Álvaro, Sáinz de Baranda, Avenida de América y Guzmán el Bueno; en sentido Legazpi, este primer servicio se prestará a la misma hora desde Moncloa, Guzmán el Bueno, Avenida de América y Sáinz de Baranda. Respecto al último servicio, se prestará a las 2:02 h desde Legazpi y a las 2:04 h desde Moncloa.

Además, EMT Madrid pone también en marcha un servicio especial nocturno (de nombre SEN) en el arco oeste de la línea (entre Moncloa y Legazpi) para cubrir el cierre nocturno anticipado del Metro en ese tramo. Este servicio especial, también gratuito y con una frecuencia de 10 minutos, funcionará de domingo a jueves y comenzará a operar la noche del 7 al 8 de septiembre. Los primeros servicios, en sentido Legazpi, se prestarán a las 0:00 h desde las estaciones de Moncloa, pasando por las estaciones de Príncipe Pío, Alto de Extremadura y Oporto; en sentido Moncloa, comenzarán a la misma hora desde las estaciones de Legazpi, y continuarán por Plaza Elíptica y Carpetana. Por su parte, los últimos servicios se prestarán desde Moncloa a las 2:04 h y desde Legazpi a las 2:02 h.

? Si utilizas la L6 entre Legazpi y Moncloa, te contamos en este vídeo las alternativas de transporte que tendrás disponibles a partir del 6 de septiembre.



?? Toda la info: https://t.co/c1I4tFmGT6#ObrasL6 #TrabajamosParaTi pic.twitter.com/UtLTmFA0xx — Metro de Madrid (@metro_madrid) September 2, 2025

En paralelo, EMT Madrid ha dispuesto un servicio de autobuses lanzadera gratuitos (SE5) para conectar las estaciones de Cuatro Caminos y Moncloa, que comenzará a funcionar el 6 de septiembre. Con paradas intermedias en el entorno de Guzmán el Bueno y Vicente Aleixandre, las lanzaderas iniciarán su servicio a las 6:05 h desde ambas cabeceras y concluirán a las 2:00 h también en ambas cabeceras. En días laborables, el intervalo de paso será de 5-6 minutos desde las 6:00 a las 21:00 h y de 6-14 minutos desde las 21:00 h hasta el fin del servicio.

Por su parte, la línea 180 de EMT Madrid continuará con un funcionamiento similar al actual:

En días lectivos , la línea 180 operará desde la cabecera de Arganzuela/Planetario y hasta la estación de Cercanías de El Pozo con un intervalo de paso de 20 minutos entre las 6:05 y las 21:30 h.

, la línea 180 operará desde la cabecera de Arganzuela/Planetario y hasta la estación de Cercanías de El Pozo con un intervalo de paso de 20 minutos entre las 6:05 y las 21:30 h. En fechas concretas coincidiendo con la celebración de eventos en el recinto de Caja Mágica, esta línea llevará al público hasta dicha instalación con una frecuencia de unos 15-20 minutos durante el horario del evento.

coincidiendo con la celebración de eventos en el recinto de Caja Mágica, esta línea llevará al público hasta dicha instalación con una frecuencia de unos 15-20 minutos durante el horario del evento. En días no lectivos y en días lectivos a partir de las 21:30 h, siempre y cuando no haya eventos en Caja Mágica, la línea 180 va a circular entre Arganzuela/Planetario y la estación de Legazpi cumpliendo una frecuencia de alrededor de 20 minutos en la franja horaria entre las 6:05 y las 1:52 h desde Arganzuela y las 1:57 h desde la cabecera de Legazpi.