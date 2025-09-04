Una caída de los servidores informáticos de Adif ha afectado este jueves a la circulación de trenes de alta velocidad con origen y destino en Madrid. La incidencia ha provocado retrasos y paradas, lo que ha alterado la operativa habitual en una de las principales redes ferroviarias del país.

Según ha comunicado la compañía, los equipos de respaldo han funcionado correctamente, lo que ha permitido iniciar la recuperación gradual de la circulación. Sin embargo, en paralelo, persisten los problemas en los canales de información al viajero. La aplicación móvil y la página web de Adif siguen sin mostrar las salidas y llegadas de trenes en tiempo real.

La situación también ha tenido impacto en las oficinas de la empresa pública, donde los trabajadores tienen su intranet y sus sistemas internos caídos, sin poder hacer uso de las aplicaciones informáticas que usan en sus operaciones diarias.

(Habrá ampliación)