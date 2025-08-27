Las ciudades con más calidad de vida del mundo, según un estudio: tres de las primeras son de España

El informe Expat Insider, de la plataforma InterNations, es uno de los mayores referentes a la hora de realizar estudios sobre la calidad de los distintos lugares para vivir, determinando de este modo cuáles son los mejores y cuáles los peores. También se encargan de determinar si estos países evolucionan y van escalando puestos en el ranking de los mejores o el de los peores. Según las últimas encuestas España habría quedado en el número cuatro, pero está en primera posición en calidad de vida y es el único país europeo en este top 10.

Sin embargo, lo que más ha destacado en esta edición del 2024 es la ciudad, de entre todas las del mundo, que se encuentra en el puesto número uno. La encuesta elaborada por InterNations ha consultado a 12.000 personas de 175 nacionalidades y ha determinado que es Málaga "la ciudad favorita entre los expatriados". La Costa del Sol tiene rincones únicos y es en este rincón tan especial donde encuentran un espacio que cumple todas sus necesidades.

No ha sido el único sitio en España que cuenta con una gran popularidad para tomarlo como referente, pues Alicante y Valencia, ambos de la Comunidad Valenciana, siguen de cerca a esta ciudad andaluza en la posición número dos y tres respectivamente.

1. Málaga

Según los encuestados, Málaga es la ciudad mejor valorada del mundo en amabilidad local (1.º): el 89% dice que sus gentes son especialmente amigables con los extranjeros. Teniendo en cuenta este primer ránking no sorprende que sea la segunda ciudad del mundo en la que encontrar amigos más fácilmente.

El índice de calidad de vida también destaca en esta región estando en la posición número dos. En cuanto a su clima mediterráneo y sus suaves temperaturas ha sido considerada como la mejor, mientras que su entorno natural (8º) también se encuentra en el top 10.

Por suerte, hay muchas oportunidades para disfrutar de estas características, ya que el la ciudad ocupa el segundo lugar por sus opciones de ocio. Además, Málaga figura entre las 10 primeras en las subcategorías viajes y tránsito (8ª) y sanidad (10ª).

Málaga también tiene una infraestructura moderna, con buenas conexiones de transporte, servicios de salud de alta calidad, y una economía en crecimiento que ofrece oportunidades laborales. La ciudad combina tradición y modernidad en un entorno costero.

2. Alicante

La ciudad pierde el primer puesto en gran medida por su dificultad a la hora de los extranjeros para encontrar trabajo. Su índice de trabajo en el extranjero lo sitúa en la posición 40. Los expatriados informan que la cultura empresarial local no promueve la creatividad (39.º), el trabajo independiente (40.º) o la flexibilidad (41.º).

Alicante destaca en el Índice de facilidad de instalación (2º), ocupando el primer puesto en la subcategoría cultura y bienvenida (1º). Los expatriados se sienten como en casa y están muy contentos con su vida social. Su estilo de vida no parece estar limitado por los costes: Alicante ocupa el tercer puesto en el Índice de Finanzas Personales.

La ciudad incluso ocupa el primer lugar a nivel mundial en vivienda asequible. El índice de calidad de vida (5º) es otro de los aspectos que destaca. La atención sanitaria (5º) es asequible y fácilmente disponible. Los expatriados también disfrutan de las excelentes opciones de ocio locales (7º), mejoradas por la excelente calidad del aire (7º) y el clima (3º). En general, el 92% de los expatriados están contentos con su vida en Alicante, en comparación con el 72% a nivel mundial.

3. Valencia

La ciudad de Valencia se encuentra en el puesto número tres, a pesar de ocupar el primer lugar en el índice de calidad de vida a nivel mundial. La ciudad destaca en opciones de ocio, especialmente en deportes recreativos, y tiene una excelente atención sanitaria. Además, es fácil moverse por la ciudad, ya sea a pie, en bicicleta o en transporte público asequible.

Sin embargo, las oportunidades laborales para expatriados en Valencia están entre las más bajas en España, con preocupaciones sobre la seguridad laboral. A pesar de esto, muchos están satisfechos con el equilibrio entre vida personal y laboral. Además, los expatriados valoran positivamente el coste de vida y la facilidad para encontrar vivienda asequible. La ciudad también es acogedora y socialmente activa, lo que contribuye a que el 91% de los expatriados estén contentos con su vida en Valencia, en comparación con el 72% a nivel mundial.

Clasificación completa del 1 al 49

Málaga, España Alicante, España Valencia, España Ras Al Jaima Abu Dhabi, EAU Madrid, España Ciudad de México, México Kuala Lumpur, Malasia Bangkok, Tailandia Mascate, Omán Dubai, EAU Lisboa, Portugal Barcelona, España Amsterdam, Países Bajos Nairobi, Kenia Zúrich, Suiza Atenas, Grecia Estocolmo, Suecia Ciudad de Luxemburgo, Luxemburgo La Haya, Países Bajos Riyadh, Arabia Saudí Praga, República Checa Tallin, Estonia Doha, Qatar Budapest, Hungría Tokio, Japón Sydney, Australia Singapur, Singapur Lausana, Suiza Ginebra, Suiza Bruselas, Bélgica Varsovia, Polonia Copenhague, Dinamarca Hong Kong, Hong Kong Toronto, Canadá Viena, Austria Frankfurt, Alemania Munich, Alemania NUeva York, EEUU Seúl, Corea del Sur París, Francia Londres, Reino Unido Estambul, Turquía Dublín, Irlanda Berlín, Alemania Hamburgo, Alemania Vancouver, Canadá Roma, Italia Milán, Italia