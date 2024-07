Las cinco playas imprescindibles que ver en Lugo

El norte de España es uno de los puntos que más atrae a los amantes de la montaña y de los paisajes increíbles. Si has decidido pasar el verano en alguno de los kilómetros de la costa cantábrica no puedes dejar pasar la oportunidad de admirar el contraste que ofrecen estos lugares en los que el mar se enfrenta a los acantilados. En este sentido la provincia de Lugo es tu próximo destino para disfrutarás de la esencia más pura de las tierras gallegas.

La buena gastronomía y sus pintorescos pueblos no son los únicos reclamos de este lugar, por lo que tienes que ir a la playa -aunque el baño solo es recomendable para los más valientes-.

Las Rías Altas son un lugar muy especial para los lugareños y todas las personas que las visitan, así que si también quieres formar parte de ellas aquí tienes un listado de los rincones más mágicos de toda la provincia.

Playa Arealonga

Se trata de una playa tranquila en el municipio de Foz que se encuentra rodeada de vegetación. Es el lugar perfecto para apreciar toda la ría desde las alturas. El arenal dispone de un extenso aparcamiento y de todos los servicios, tanto vigilancia como duchas, quioscos, restaurantes y acceso a minusválidos. Este lugar, en uno de los paisajes más salvajes de la costa, ofrece un espacio en el que todos puedan disfrutar de su más de un kilómetro de finas y blancas arenas.

Playa Arealonga /Foto: Xunta de Galicia

En la época estival esta playa adquiere un nivel de ocupación medio y sus aguas son tranquilas y perfectas para un buen día tranquilo o con familia.

Su ubicación se encuentra en el municipio de Foz.

Playa de Covas

Es una de las playas más curiosas de la provincia de Lugo. Se encuentra situada en Vivero y sus formaciones rocosas la hacen perfecta para explorar todo el arenal, siempre teniendo cuidado con las subidas y bajadas de la marea. Dispone de todos los servicios principales para que todos los usuarios puedan disfrutar de este baño. Tanta es la popularidad de esta parte de la costa que en la temporada alta se debe tener precaución para no llegar muy tarde, o si no te arriesgas a no encontrar sitio.

Playa de Covas /Foto: Xunta de Galicia

Su paseo marítimo suave la convierte en una de las mejores estampas para ver el atardecer, así que no dejes pasar la oportunidad de disfrutar de este agradable lugar.

Su ubicación se encuentra en el municipio de Vivero.

Playa de Xilloi

Una playa única para relajarse que cuenta con una frondosa naturaleza a la vez que se encuentra muy cerca del casco urbano del municipio de Xilloi. Las instalaciones de este arenal, tanto servicios de socorristas, areas recreativas, duchas, aseos y zonas de restauración muy próximas junto con su cuidado por mantener el entorno han hecho que sea premiada con el galardón Bandera Azul. Dispone también de rampas especiales para el acceso de personas con movilidad reducida.

Playa de Xiloi /Foto: Xunta de Galicia

En su conjunto es un arenal de arena de grano muy fino en el que disfrutar de un agradable día en familia a la vez que se disfruta del espectáculo de aves migratorias. Sin embargo, suele llenarse en la época de verano.

Su ubicación está en el municipio de Xilloi.

Playa As Catedrais

Uno de los paisajes más impactantes de la naturaleza que ha surgido a causa de la constancia del viento y el mar rompiendo en su famosos peldaño. Este es un lugar que bien merece una visita cuando la marea descubre la espectacular cala que se encuentra en el municipio de Ribadeo y su acceso resulta fácil. Cuenta con un paseo acondicionado por el borde superior y paneles informativos para guiar a los turistas. Sin embargo, dejar las huellas en la arena solo será posible cuando se produzca la bajamar.

Playa de As Catedrais en bajamar /Foto: Xunta de Galicia

Su ubicación se encuentra en el municipio de Ribadeo

Playa de O Tomo

La playa O Tomo ha conseguido, por su gran calidad en sus aguas y sus servicios para hacerla accesible a todos, el distintivo de Bandera Azul. Si bien es una de las zonas en la que más abundan los turistas, su vista bien merecen la pena. Un suave paseo marítimo en arenas finas y húmedas, la estampa perfecta para los amantes de las buenas fotografías, ya que en la puesta de sol la escena que se puede ver es una de las más bonitas de la zona.

El lugar es muy cercano al núcleo urbano de San Ciprián y si este es tu lugar de destino no olvides probar la gastronomía de la zona.