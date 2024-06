Cinco lugares para visitar a menos de una hora de Murcia

En la Región de Murcia es muy típico que sus habitantes hagan en verano la maleta para disfrutar de la playa y luchar con todas sus fuerzas contra el sofoco y bochorno propio de esta época. Sin embargo, la costa no es el único sitio para huir. Son en medida menos populares, pero el agua de las pozas en la montaña tiene unas propiedades muy revitalizante que te ayudarán a pasar tus días de asueto sin preocuparte ni de las aglomeraciones ni del calor.

Moratalla

Moratalla es uno de los pueblos de mayor encanto de la Región. A pesar de ser bastante pequeño su oferta de actividades es muy completa. Es en esta localidad donde se encuentran algunos de los rincones protegidos de la Región de Murcia como la Sierra de Revolcadores, la Reserva de Los Sotos, el Bosque de la Ribera de Cañaverosa y la ribera del río Alhárabe.

Su mayor atractivo es la cantidad de pozas y zonas de baño de las que dispone. Ya quieras pasar unos días en el camping de Moratalla y disfrutar de un buen chapuzón o solo pasar un agradable día en familia. La poza termal de Somogil es uno de los mayores reclamos con su doble piscina natural unida por una pequeña cascada. Unas aguas cristalinas con origen termal que resultan ideales para calmar el calor de estos días.

Cieza

Si hay algo por lo que destaca Cieza es por su rica cultura y gastronomía. Repleto de arte historia uno de los puntos principales del municipio es el museo de Madina Siyasa, donde se exponen algunos de los yacimientos Prehistóricos más impactantes de la localidad. Sin embargo, no solo los planes culturales están de moda en Cieza.

Si decides pasarte por ahí una parada necesaria es la que se encuentra ubicada en el parque de La Presa, una playa fluvial para pasar el día a las orillas del Río Segura (en la parte de su afluyente en la que te puedes bañar tranquilamente). También dispones de la opción de disfrutar unos rápidos y disfrutar del deporte y del agua.

Alcantarilla

Puede que Alcantarilla no sea una de las poblaciones más conocidas y los meses de verano son bastante complicados, pero si juegas bien tus cartas puedes disfrutar mucho de todo lo que este sitio va a ofrecerte. En primer lugar su ubicación lo convierte en un lugar de muy fácil acceso. Se encuentra muy cerca de la capital de la región, quince minutos en coche aunque también se puede ir andando si no te queda más remedio.

Si bien es cierto que puede que en este pueblo no puedas escapar de las altas temperaturas, la agenda cultural hace que no te aburras ni un solo momento porque los festivos y eventos están garantizados durante todo el año.

Jumilla

Jumilla es otro de esos lugares en los que los planes están garantizados. No cuenta con una zona de baño cercana, pero hay muchas cosas que hacer y muchos sitios que visitar en la ciudad del vino. Algunos de los sitios indispensable que ver son la Sierra de El Carche y la Sierra del Buey. Un paseo muy agradable con el que se podrá disfrutar de las vistas que esta localidad tiene escondidas.

En caso de que tu estancia coincida con el mes de agosto no te puedes perder las Fiestas de la Vendimia, declaradas de Interés Turístico Regional. La celebración se lleva por toda la ciudad y para ir a ella necesitas ropa y calzado que no te importe tirar a la basura (la tradición es que acabes de lleno de vino ya que lo lanzan desde las carrozas del desfile). "Si vino a Jumilla y no bebió vino, ¿a qué pijo vino?", dice el refrán con el que se muestra el orgullo de la ciudad: sus viticultores y bodegueros.

Yecla

Al otro lado del monte Arabí se encuentra la ciudad de Yecla, otro de los lugares con más encanto de la región. En ella una de las costumbres, al igual que en Jumilla, es hacer la ruta vinícula y probar sus vinos de Denominación de Origen. Entre los lugares de interés destacan algunos como la Basílica de la Purísima, sus pinturas rupestres o su Mirador de la Molineta, una parada obligatoria en la que se puede ver toda la ciudad.

Uno de las fiestas más importantes para los yeclanos es sin duda los Caballos del Vino, un festejo que se ha catalogado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, este evento se celebra en noviembre, por lo que habrá que esperar todavía un poco para disfrutarlo con las distintas cofradías.