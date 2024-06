Los múltiples desafíos que enfrentará la movilidad en el futuro

El transporte se reinventa y cada vez parece que estamos más cerca de aquella idea de que los coches iban a volar y que se iban a conducir solos. La movilidad abarca desde el tren o el avión hasta el uso de los drones para enviar paquetes. No cabe duda de que el sector ha ido evolucionando; pero, sobre todo, ha dado un acelerón estos últimos años.

Los vehículos eléctricos y/o híbridos son ya una realidad en las grandes ciudades, no solo a nivel de uso individual sino también colectivo, ya que desde los ayuntamientos se está haciendo un gran esfuerzo para que los autobuses cumplan con los estándares de movilidad sostenible. Además, entre la población se aprecia también un cambio de mentalidad y una mayor concienciación.

Sin embargo, a pesar de todos los avances que se han conseguido en materia de sostenibilidad, las empresas del sector todavía tienen muchos frentes abiertos. Algunos de esos retos son "continuar la adaptación de estaciones, vehículos, redes y servicios a las necesidades de accesibilidad universal y a la conectividad territorial, pensando en colectivos y zonas con mayores dificultades de acceso o en territorios con problemas de despoblación. Para ello, además de la digitalización, es muy importante desarrollar estaciones multimodales e intercambiadores de transporte", explicaba el presidente de Renfe, Raül Blanco, en el V Observatorio de la Movilidad Sostenible: "Desafíos de la movilidad intermodal: sostenible, conectada, eficiente y segura", elaborado por Grant Thornton y Fundación Ibercaja.

Por carretera

El transporte por carretera está a la cabeza de la transformación tecnológica, gracias a la Inteligencia Artificial (IA) y la conectividad. No obstante, uno de los desafíos que tiene por delante es lamejora de la accesibilidad en zonas rurales, para que el transporte llegue a todos los rincones de la misma forma y con la misma eficiencia. A nivel urbano, los retos son otros. Entre todos ellos destaca la intención de promover el uso del transporte público o la creación de las llamadas ciudades de 15 minutos, donde todo esté al alcance de los ciudadanos y se pueda llegar tanto a pie como en bicicleta a cualquier rincón, reduciendo, así, el uso de los coches y otros transportes contaminantes.

Otro de los desafíos que tiene el sector sobre la mesa, y que parece pasar desapercibido, es la seguridad vial. En este sentido, y tal y como apunta el informe mencionado previamente, se deben integrar sistemas avanzados de asistencia al conductor como "el frenado automático de emergencia, la alerta de salida de carril y el control de crucero adaptativo". Ahora bien, todos estos cambios deben venir acompañados de unas políticas regulatorias. "Es fundamental desarrollar normativas estrictas para la certificación y pruebas de los vehículos autónomos", apuntan desde Grant Thornton y Fundación Ibercaja. En relación con esto, también es importante la formación de los ciudadanos a la hora de usar estos coches para que tengan todas las herramientas a la hora de utilizarlos.

El ferrocarril, por otro lado, está viviendo su máxima expansión. No obstante, mantener las vías ferroviarias suponen un reto para lograr un futuro sostenible. En palabras del Gerente de ALIA, Ángel Gil, "la expansión y mantenimiento de las redes ferroviarias pueden fomentarse mediante estrategias como la colaboración público-privada, incentivos fiscales para inversiones en infraestructuras ferroviarias, y la creación de marcos regulatorios que promuevan la inversión a largo plazo". La interconectividad entre regiones es fundamental para luchar contra las desigualdades entre las zonas urbanas y las rurales y fomentar, de este modo, la inclusión social.

El informe destaca también que "para asegurar que este medio de transporte siga siendo accesible, seguro, eficiente y sostenible, es necesario que se incentive y fomente la inversión". Ante esto, desde Bruselas se ha puesto en marcha el programa "Conectar Europa" (CEF), administrado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), y se han movilizado subvenciones por valor de 23.200 millones de euros. En España, por su parte, se distribuyeron, en 2022, 1.416 millones de euros para mejorar las infraestructuras ferroviarias, un 31% más que el año anterior.

Tierra, mar y aire

Las mercancías, bienes y materias primas se transportan de múltiples formas, pero los puertos siempre han sido la vía principal de entrada y salida de miles de productos que consumimos casi diariamente. De hecho, así lo resalta el informe: "la mayor accesibilidad a los puertos y la implementación de medidas de navegación segura son fundamentales para impulsar el desarrollo económico y logístico en las áreas portuarias y costeras".

El transporte marítimo impulsa el comercio internacional y para que esté a la vanguardia de los cambios es necesario la implementación de puertos 4.0. Es decir, aquellos que utilizan la digitalización y la integración de diversas tecnologías para poder gestionar más rápidamente los procesos de carga y descarga. Asimismo, desde los puertos se está trabajando para reducir la huella de carbono y, sobre todo, que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan. Para ello, se está empezando a usar combustibles más limpios y bajos en carbono, como, por ejemplo, el Gas Natural Liquado (GNL) o los biocombustibles.

Más allá del cielo

Dentro del mundo del transporte, la aviación se lleva la palma, siendo uno de los sectores más competitivos de Europa. "Por razones históricas y geográficas, Europa ha adquirido una posición estratégica como centro aéreo mundial. Sin embargo, la mitad del tráfico nuevo mundial de los próximos 20 años radicará en la región de Asia-Pacífico, como lugar de procedencia o de destino, además de los vuelos interiores en dicha zona. En los cinco próximos años, impulsarán principalmente el crecimiento del transporte aéreo regiones como Asia, el Pacífico, Oriente Próximo y Latinoamérica", apunta el informe de Grant Thornton y Fundación Ibercaja.

Sin embargo, el transporte aéreo no puede seguir creciendo si no lo hacen el resto de sectores que componen la movilidad. Por lo tanto, es necesario que las infraestructuras terrestres sean más accesibles para que los viajeros puedan llegar a los aeropuertos. Es clave invertir en este medio de transporte, no solo para mejorar la eficiencia de los viajes, sino también en términos de seguridad.

El informe destaca que "la implementación de tecnologías avanzadas reduce los costes operativos, mejora la seguridad y aumenta la capacidad de los aeropuertos. Esto promueve el crecimiento sostenible, al reducir el consumo de combustible y las emisiones, lo que a su vez puede atraer inversiones y generar empleos en la industria aerospacial".

A un paso del futuro

Los drones, que hasta hace poco parecían cosa del futuro, cada vez están siendo más utilizados para el transporte de mercancías. El objetivo que tienen es reducir la congestión que se produce por carretera y mejorar la gestión logística.

En palabras de David Antelo, Business Development Director de UMILES, "ya disponemos de la tecnología para hacer entregas de mercancías con drones de manera eficiente, transformando cómo pensamos sobre el movimiento de cosas en espacios urbanos. Tomemos como ejemplo ShenZhen, donde ya se realizan entregas desde centros comerciales a lockers distribuidos por la ciudad. Esto significa que podrías recibir tu pedido de comida del centro comercial directamente en un locker cerca de ti, sin complicaciones".

El transporte de mercancías no es, sin embargo, la única utilidad de los drones. Ya que se está empezando a plantear el uso del dron para dar solución al transporte de emergencia o a la vigilancia urbana. No obstante, no todo es de color rosa y este tipo de transporte tiene todavía desafíos por delante, como son la regulación o la seguridad en un espacio aéreo compartido.