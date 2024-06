Transición energética, sostenibilidad y digitalización: el transporte del futuro

La transformación del sector debe basarse en tres pilares fundamentales: la transición energética, la sostenibilidad y la transformación digital. Y pese a que todavía queda mucho camino por recorrer, esta industria parte desde una posición avanzada. "El segmento ferroviario está muy bien posicionado porque es ya de por sí uno de los sectores más sostenible que tenemos. De hecho, hay regulaciones en ciertos países que quieren prohibir los viajes en avión a cierto radio de kilómetros para reemplazarlos por un medio de transporte más sostenible, como el ferroviario", comenta Adolfo Barroso Orgaz, director comercial de la Business Unit de Power Systems en Schneider Electric España.

Pero, ¿qué es lo que debe ofrecer la industria para promover un cambio significativo hacia el transporte sostenible? Para Schneider Electric la clave está en la transformación digital. ""La transformación digital no es un fin, no es un objetivo. Es el medio, es la herramienta que nos ha de permitir conseguir los objetivos que tenemos como empresa: ser más competitivos, garantizar la seguridad de las operaciones, la seguridad de las personas y también, por supuesto, en línea con lo que decíamos antes, a alcanzar los objetivos que tenemos de sostenibilidad. EcoStruxure for Rail and Urban Transportation es la solución que Schneider Electric pone a disposición del Segmento para alcanzar estas metas", explica el director comercial de la Business Unit de Power Systems en Schneider Electric España.

En este campo, la compañía internacional facilita una movilidad fiable, ecológica e inteligente con la digitalización de la infraestructura ferroviaria. La digitalización y a la electrificación simplifican la gestión del sistema para ofrecer una transporte seguro, fiable y eficiente.

Ferrocarriles del futuro

Los ferrocarriles ya son una de las alternativas de transporte más sostenibles, pero esto no significa que no presenten retos. Schneider Electric quiere poner el foco en su fiabilidad.

"Hay que tener en cuenta que solo en la Unión Europea los ferrocarriles transportan a más de 7.000 millones de pasajeros al año y cerca de 1.600 millones de toneladas de carga. "Cualquier incidencia en las infraestructuras puede provocar un retraso en una línea de metro que, a su vez, puede ocasionar retrasos en otras líneas. Esto tiene consecuencias muy negativas en los sistemas de metro que son responsables del desplazamiento de millones de personas al día y, a su vez, en la productividad de las actividades económicas de nuestras empresas", alerta la compañía.

Para modernizar y garantizar la continuidad de servicio de nuestro sistema ferroviario, hay que empezar por adoptar tecnología digital y software avanzado, como sensores, sistemas de energía digitalizados, monitorización remota y análisis de datos. Esto se debe a que estas tecnologías digitales permiten a los operadores ferroviarios tomar decisiones y definir nuevas estrategias operativas y de mantenimiento basándonos en datos fiables y en tiempo real", detalla la compañía.

Esto ya se está llevando a cabo en algunos países, como por ejemplo Alemania. La Deutsche Bahn, mayor compañía ferroviaria de Alemania, está digitalizando toda su red y espera que estas tecnologías aumenten la capacidad de la red hasta en un 20%.

Schneider Electric explica que las dos áreas más importantes donde la digitalización mejora la confiabilidad son, por un lado, una energía y electrificación fiables, y por otro, mejorar la fiabilidad gracias a un mejor mantenimiento.

Aeropuertos inteligentes

El foco de Schneider Electric no solo está puesto en el transporte ferroviario, también en el sector de los aeropuertos. De hecho, están desarrollando gemelos digitales con el objetivo de aumentar la eficiencia de la infraestructura aeroportuaria. Esta tecnología permite desde mejorar la seguridad de los pasajeros hasta reducir el tiempo de inactividad y cumplir con los requisitos reglamentarios.

Además, la digitalización de estas infraestructuras permite la eliminación de los silos de información gracias a un sistema de operaciones integrado para la visibilidad de datos de extremo a extremo. Igualmente, ayuda a garantizar la disponibilidad del centro de datos y a mejorar la eficiencia operativa en los aeropuertos inteligentes.

"La transformación digital de verdad es tan profunda que no puede venir solamente de una compañía, sino que va a venir del trabajo conjunto de diferentes empresas. Y para ello es vital que los sistemas, que las herramientas que tienen cada una de estas empresas se puedan hablar e integrar", añade el director comercial de la Business Unit de Power Systems en Schneider Electric España.

Producido por EcoBrands.