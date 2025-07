Finetwork afronta días de angustia para evitar malvenderse a Vodafone España

Finetwork recordará su décimo cumpleaños con el gesto torcido, en un verano crucial para su futuro. El destino del operador de telecomunicaciones se decidirá en las próximas semanas con la presión de convencer a un comprador dispuesto a adquirir la compañía en los próximos meses. Las miradas del mercado apuntan a Asterion, firma interesada en pujar por la empresa alicantina y dispuesta a obtener un buen precio, dada la débil situación negociadora de su interlocutor. Este periódico ya informó de las negociaciones avanzadas, así como del posterior principio de acuerdo de Asterion con Finetwork por adquirir la sociedad.

Los 310 millones de euros puestos sobre la mesa, de los que cien millones corresponden a la asunción de la deuda, serán objeto de regateo, dadas las condiciones cambiantes que rodean a la operación. A simple vista, sólo la chequera del fondo de capital español evitaría la mala venta de Finetwork por vía judicial, con Vodafone España acechando y frotándose las manos como más que probable destino.

Por un lado, el pasado 23 de julio, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante admitió a trámite la solicitud del plan de reestructuración de Wewi Mobile, matriz de Finetwork. Eso significa que las partes afectadas disponen de diez días hábiles, hasta el próximo 6 de agosto, para presentar las alegaciones y adhesiones que consideren. Sin embargo, agosto es un mes inhábil en los juzgados, por lo que habrá que aguardar hasta septiembre para esperar las impugnaciones, en el caso de que existan.

Posiblemente, Finetwork esgrimirá que el importe adeudado a Vodafone no se corresponde con las cifras aportadas por el operador rojo, mientras que la compañía de Zegona hará valer ante el juez la cuantía de los impagos incurridos por su principal cliente mayorista, arrendatario de sus redes móviles y fijas, y cuya cifra no ha trascendido. No obstante, fuentes del sector estiman que la cantidad reclamada supera los 60 millones de euros. Si realmente esa cifra que reclama Vodafone España supera la mitad de la deuda, el operador tiene muchas cartas a su favor para absorber a Finetwork.

El siguiente paso será la sentencia judicial, prevista para la primera semana de septiembre. Si la suerte cae del lado de Vodafone España, el tercer operador español se merendaría al sexto, una vez asumido el pasivo de la compañía y convertido en capital. En ese supuesto, Vodafone España haría suyo más del 95% de Wewi Mobile, capitalizando únicamente 10 millones de euros.

A precio de ganga, Zegona absorbería una marca con un millón de clientes y 3.800 puntos de venta. A continuación, Vodafone estaría llamado a diseñar un calendario de pago del importe restante a diez años. En la valoración de Finetwork se ha ponderado una facturación de 153,5 millones en 2024, con un ebitda de 17,7 millones y unos números rojos de 4,7 millones.

Además del conflicto abierto en la CNMC, con una resolución contraria a los intereses de Finetwork y presuntamente recurrida ante la Audiencia Nacional, el operador de Elda mantiene un arbitraje con Vodafone España, cuyo laudo añade incertidumbre al litigio. Ahora bien, esa angustia de Finetowok sembrada en los tribunales de justicia ordinarios, árbitros y reguladores sectoriales quedará olvidada si el operador cierra su venta con Asterion. El precio de la transacción será otro cantar.